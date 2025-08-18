La Junta asegura que "la precariedad no existe" en los operativos de extinción de incendios de Zamora
El delegado territorial ha asegurado que, pese a la complejidad de la situación, los medios actúan de manera organizada y eficaz en este y todos los incendios que amenazan el territorio.
El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha asegurado que "la precariedad no existe" en el operativo de la provincia de Zamora, en respuesta a las reclamaciones de vecinos, asociaciones y organizaciones de los propios bomberos forestales.
En su lugar, Prada ha querido destacar el alto nivel de coordinación y eficacia de todos los efectivos que trabajan en la extinción del incendio de Porto y de la provincia en general.
Además, ha asegurado que, pese a la complejidad de la situación, los medios desplazados actúan de manera organizada y eficaz en este y todos los incendios que amenazan el territorio zamorano.
El delegado ha explicado que los equipos de la provincia de Zamora y de toda la Comunidad cuentan con los recursos necesarios y que la actuación conjunta de bomberos, personal de la Junta, Guardia Civil y colaboradores garantiza que se pueda trabajar con seguridad y eficacia.
Prada ha añadido que "es importante destacar la profesionalidad del colectivo, en este caso de la provincia de Zamora y me atrevería a decir que de toda Castilla y León".