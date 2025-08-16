Margarita Robles visita un pueblo de Zamora que se salvó de las llamas y agradece a la UME su labor: "Se juegan la vida"
La ministra de Defensa afirma que ha sido un fuego "muy violento" y los militares aseguran que el viento "ha roto todos los protocolos".
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este sábado la localidad zamorana de Ayoó de Vidriales que se salvó de las llamas gracias a la labor de la UME.
Robles ha estado presente, observando el terreno, junto a los militares que durante estos días trabajan en la zona extinguiendo las llamas que tiñen de negro el paisaje de la Comunidad.
A todos ellos, la ministra les ha trasladado su agradecimiento y "máximo respeto" dado que, tal y como ha expresado, "son garantía de profesionalidad y los ciudadanos lo saben".
Precisamente, algunos vecinos también han estado junto a la ministra explicando cuál es la situación y agradeciendo a la UME la labor que desarrolla para tratar de que las llamas no alcancen las viviendas y destrocen los recuerdos de toda una vida.
Los militares han explicado que el viento en los incendios de esta zona "ha roto todos los protocolos y ha impedido acometer misiones como perimetraciones, porque lo importante era proteger a la población".
La ministra ha expresado que ha sido un fuego "muy violento y ustedes se juegan la vida". Por esta razón, añade, "no hay palabras para darles las gracias".
Ayoó de Vidriales logró salvarse de las llamas gracias a la labor de la UME que consiguió evitar que entrasen en la localidad. "Son ustedes un orgullo", ha manifestado la ministra.