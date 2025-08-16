Margarita Robles visita un pueblo de Zamora que se salvó de las llamas y agradece a la UME su labor: "Se juegan la vida"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita Ayoó de Vidriales junto a miembros de la UME

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este sábado la localidad zamorana de Ayoó de Vidriales que se salvó de las llamas gracias a la labor de la UME.

Robles ha estado presente, observando el terreno, junto a los militares que durante estos días trabajan en la zona extinguiendo las llamas que tiñen de negro el paisaje de la Comunidad.

A todos ellos, la ministra les ha trasladado su agradecimiento y "máximo respeto" dado que, tal y como ha expresado, "son garantía de profesionalidad y los ciudadanos lo saben".

Precisamente, algunos vecinos también han estado junto a la ministra explicando cuál es la situación y agradeciendo a la UME la labor que desarrolla para tratar de que las llamas no alcancen las viviendas y destrocen los recuerdos de toda una vida.

Los militares han explicado que el viento en los incendios de esta zona "ha roto todos los protocolos y ha impedido acometer misiones como perimetraciones, porque lo importante era proteger a la población".

La ministra ha expresado que ha sido un fuego "muy violento y ustedes se juegan la vida". Por esta razón, añade, "no hay palabras para darles las gracias".

Ayoó de Vidriales logró salvarse de las llamas gracias a la labor de la UME que consiguió evitar que entrasen en la localidad. "Son ustedes un orgullo", ha manifestado la ministra.