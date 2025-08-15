Rescatan el cadáver de un hombre en el río Tera, en Puebla de Sanabria

El río Tera a su paso por Puebla de Sanabria Subdelegación de Zamora

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido esta mañana a las 07:33 horas una llamada que alertaba sobre la presencia de un cuerpo flotando en el río Tera, en Puebla de Sanabria, señalando como referencia el puente peatonal y el camping de la localidad.

El 1-1-2 dio aviso de inmediato a la Guardia Civil del COS de Zamora, a emergencias sanitarias de Sacyl, que desplazó al lugar una UVI móvil, a los Bomberos de la Diputación de Zamora y al Centro Coordinador de Emergencias, encargado de coordinar el rescate en el agua.

Los bomberos lograron rescatar el cuerpo sin vida de un hombre de unos 40 años. Tras el hallazgo, el Centro Coordinador de Emergencias activó al Grupo de Intervención Psicológica GRIPDE para comunicar el fallecimiento a los familiares.

Las autoridades investigan las circunstancias del suceso.