Optimismo en el incendio de Zamora y León tras una noche “muy favorable”: persiste la cautela por el viento

El incendio de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) que comenzó el pasado sábado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que el lunes se extendió a la comarca leonesa de la Valdería, no presenta actualmente llama activa en su perímetro tras una noche “tranquila” y de evolución “muy favorable”.

Así ha informado este jueves el director técnico de extinción, Manuel Moreno, quien destacó que esta mejora ha sido posible “gracias al trabajo de los medios de extinción” y a unas condiciones meteorológicas más benignas, con mayor humedad ambiental y temperaturas más bajas que en noches anteriores.

No obstante, las previsiones para hoy obligan a mantener la prudencia. Se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y con dirección cambiante, lo que, aunque menos intenso que en jornadas previas, podría dificultar las labores si aumentan las temperaturas durante el día.

En estos momentos, se realizan los relevos del personal de tierra que trabajó durante la noche y está previsto un reconocimiento aéreo para planificar la jornada.

Los equipos continuarán asegurando el perímetro mediante bulldozer y trabajos manuales en zonas inaccesibles para la maquinaria.

Mientras se mantiene la vigilancia en una amplia área afectada, con un importante despliegue de profesionales sobre el terreno.