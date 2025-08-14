Detenido el autor del virulento incendio de Puercas en Zamora que ha quemado más de 4.000 hectáreas
También hay un investigado por el incendio de Filiel en León, que se suma al detenido en Ávila.
Más información: Detenido el autor del fuego del Valle del Tiétar que arrasó 2.200 hectáreas: es un trabajador de extinción de incendios
Castilla y León va poniendo cara a los culpables de los incendios forestales que están asolando la Comunidad durante los últimos días. Así, gracias al trabajo de la Guardia Civil de Castilla y León se ha intensificado sus investigaciones y se comienza a detener a los responsables.
En la mañana de este jueves 14, el Seprona de la Comandancia de Zamora ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia.
El fuego se inició en Puercas de Aliste-Gallegos del Río y se extendió afectando unas 4.000 hectáreas, incluyendo los municipios de Ferreruela de Tábara, Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Sarracín de Aliste, Valer, Bercianos de Aliste y Sesnández de Tábara.
Por otro lado, el equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de León investigó ayer, día 13, a un hombre como presunto responsable de un incendio por imprudencia que afectó a 2 hectáreas en Filiel-Lucillo.
Hay que recordar que el pasado día 12, el Seprona de la Comandancia de Ávila detuvo a un hombre como presunto autor de un incendio forestal intencionado que arrasó 2.200 hectáreas en los municipios de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal.
La Guardia Civil mantiene una colaboración activa con los dispositivos de extinción de incendios, apoyando en evacuaciones, traslados y realojos de las poblaciones afectadas. Cada día participan en estas labores alrededor de 400 efectivos de Seguridad Ciudadana, USECIC, SEPRONA, GRS y Tráfico, entre otros.
Durante el año 2025, la Guardia Civil de Castilla y León ha llevado a cabo 88 investigaciones relacionadas con incendios forestales, instruyendo 63 diligencias penales, que han derivado en 22 personas investigadas y 3 detenidas.
Asimismo, se han formulado casi 90 denuncias por infracciones administrativas a la normativa de incendios forestales.
La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana, subrayando que su participación es fundamental para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de esta tipología delictiva.