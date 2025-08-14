Detenido el autor del virulento incendio de Puercas en Zamora que ha quemado más de 4.000 hectáreas

Castilla y León va poniendo cara a los culpables de los incendios forestales que están asolando la Comunidad durante los últimos días. Así, gracias al trabajo de la Guardia Civil de Castilla y León se ha intensificado sus investigaciones y se comienza a detener a los responsables.

En la mañana de este jueves 14, el Seprona de la Comandancia de Zamora ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia.

El fuego se inició en Puercas de Aliste-Gallegos del Río y se extendió afectando unas 4.000 hectáreas, incluyendo los municipios de Ferreruela de Tábara, Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Sarracín de Aliste, Valer, Bercianos de Aliste y Sesnández de Tábara.

Por otro lado, el equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de León investigó ayer, día 13, a un hombre como presunto responsable de un incendio por imprudencia que afectó a 2 hectáreas en Filiel-Lucillo.

Hay que recordar que el pasado día 12, el Seprona de la Comandancia de Ávila detuvo a un hombre como presunto autor de un incendio forestal intencionado que arrasó 2.200 hectáreas en los municipios de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal.

La Guardia Civil mantiene una colaboración activa con los dispositivos de extinción de incendios, apoyando en evacuaciones, traslados y realojos de las poblaciones afectadas. Cada día participan en estas labores alrededor de 400 efectivos de Seguridad Ciudadana, USECIC, SEPRONA, GRS y Tráfico, entre otros.

Durante el año 2025, la Guardia Civil de Castilla y León ha llevado a cabo 88 investigaciones relacionadas con incendios forestales, instruyendo 63 diligencias penales, que han derivado en 22 personas investigadas y 3 detenidas.

Asimismo, se han formulado casi 90 denuncias por infracciones administrativas a la normativa de incendios forestales.

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana, subrayando que su participación es fundamental para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de esta tipología delictiva.