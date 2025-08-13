La tormenta seca y los vientos erráticos podrían desatar nuevos frentes en el incendio de Molezuelas de la Carballeda

El director técnico de extinción, Antonio Rodríguez, ha confirmado este miércoles que el incendio de Molezuelas de la Carballeda sigue activo y con un comportamiento "muy complicado".

La situación podría empeorar en las próximas horas por la llegada de tormentas secas, fuerte aparato eléctrico y vientos erráticos, condiciones que, según ha advertido, "pueden reactivar el fuego en varios puntos y dificultar gravemente el trabajo de los equipos".

Antonio Rodríguez ha subrayado que "la prioridad absoluta es la seguridad de las personas" y que se sigue trabajando "sin descanso" para estabilizar el perímetro.

También ha detallado que este fuego ha tenido una propagación inusualmente rápida. "Ha corrido muchísimo", explica. Y es que, las llamas comenzaron en la comarca de La Carballeda, en Zamora y ya alcanzan La Bañeza, lo cual cree que se ha producido por el "factor agrícola", con "mucha tierra cosechada de paja y rastrojo".

Además, ha añadido que se trata de "un fuego muy rápido", en el cual se enfrentan a focos secundarios "que surgen a gran distancia del perímetro principal".

Cabe recordar que el programa Copernicus ya tiene una estimación de 22.843 hectáreas arrasadas, según los datos actualizados esta mañana por sus satélites.

El fuego mantiene el nivel 2 de peligrosidad y ha provocado cortes en varias carreteras de la zona: la ZA-P-2454 entre Congosta y la ZA-110; la ZA-110 entre la ZA-P-2554 y el límite con León; la ZA-P-1511 de Fuente Encalada a Alcubilla de Nogales; y la ZA-111 de Cubo a la provincia de León, cortada por la Diputación entre los puntos kilométricos 15 y 18.

Según los datos de la Guardia Civil de esta mañana, un total de 382 personas han sido evacuadas de Congosta, Villageriz, Alcubilla de Nogales, Fuente Encalada, Carracedo y San Pedro de la Viña. Ayoó de Vidriales permanece en confinamiento domiciliario por la cercanía del humo y las llamas.

Los realojos se concentran en la residencia Las Nieves, en Camarzana de Tera, que acoge a 93 personas, entre ellas dos con movilidad reducida y una embarazada trasladada en ambulancia.

Además, en Nogarejas (Castrocontrigo, León), un voluntario de 35 años, Abel Ramos, falleció ayer mientras trataba de defender su pueblo del fuego. Otro hombre, de 37 años, que lo acompañaba, continúa ingresado en la UCI en estado crítico con quemaduras en el 85% de su cuerpo.