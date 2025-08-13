El PSOE exige en las Cortes toda la documentación sobre los incendios de Molezuelas de la Carballeda y Puercas

La vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León y procuradora del Grupo Socialista por Zamora, Ana Sánchez

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado hoy en las Cortes de Castilla y León una solicitud oficial para que la Junta entregue toda la documentación relativa a los grandes incendios forestales que afectan a Molezuelas de la Carballeda y Puercas, en la provincia de Zamora.

La petición, firmada por Ana Sánchez, José Ignacio Martín Benito, Carlos Fernández Herrera y José Luis Vázquez Fernández, reclama copia del informe de seguimiento de incendios forestales (SINTO), con datos detallados de tiempos de intervención y de todos los medios materiales y humanos que participaron en las labores de extinción.

También solicita el informe de afección al Medio Natural (INEMA) que detalle el alcance del fuego según superficie, tipo de vegetación, terrenos cinegéticos y áreas protegidas afectadas. Asimismo, los procuradores exigen el parte completo del incendio. En todos los casos, piden que, si existen documentos en soporte informático, se faciliten en ese formato.

La iniciativa se enmarca en la exigencia de responsabilidades que la vicepresidenta de las Cortes y procuradora socialista por Zamora, Ana Sánchez, ha reclamado hoy también en una rueda de prensa en Zamora. "Si no se asumen responsabilidades después del desastre, volveremos a vivirlo cada verano", advirtió.

Sánchez acusó a la Junta de incumplir compromisos adquiridos tras el incendio de la Sierra de la Culebra en 2022 y denunció que las ayudas prometidas "no han llegado" y que el plan de recuperación "brilla por su ausencia". También reprochó que el operativo no se mantenga todo el año y que se hayan reducido vigilantes y cerrado torretas.

La procuradora fue especialmente crítica con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al que calificó de "ofensivo" para las víctimas por seguir en el cargo "con tal negro historial".

Ana Sánchez también ha cuestionado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco lo mantenga lo mantenga y recordó frases suyas como "la Administración soy yo" o culpar a ecologistas de los incendios.

Sobre los constantes incendios en la provincia, la procuradora ha recordado que en Zamora se ha convertido en lema la frase "los incendios se apagan en invierno" y ha vuelto a reclamar un operativo "cien por cien público, permanente y perfectamente dotado de medios materiales y humanos".

Y en su intervención también ha recordado que la Junta rechazó esta propuesta, así como el reconocimiento profesional de los bomberos forestales, y denunció que el operativo de extinción no se mantiene durante todo el año.

"De facto", ha recalcado, se han reducido vigilantes y cerrado torretas de vigilancia, incumpliendo acuerdos previos y dejando a los profesionales y a los vecinos de la Comunidad en una situación de vulnerabilidad frente al fuego.

En su intervención, Ana Sánchez trasladó su "reconocimiento y admiración profunda" a bomberos forestales, agentes medioambientales, técnicos, voluntarios y vecinos que combaten las llamas "poniendo en riesgo sus propias vidas". También expresó su deseo de que "pase cuanto antes este infierno" y que las personas evacuadas puedan volver a sus casas.