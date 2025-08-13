El presidente de la Diputación de Zamora se pone el traje de bombero para luchar contra los incendios: "Soy uno más"

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, en el incendio de Puercas de Aliste Mariam A. Montesinos EFE

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez estaba de vacaciones cuando se desataron los incendios en Puercas de Aliste y Molezuelas de la Carballeda. Pero la vocación de servicio corre por las venas de este alistano que, durante 15 años, ha sido bombero voluntario del Parque de Tierras de Aliste.

Así que, como un compañero más, Faúndez ha vuelto a enfundarse el traje de extinción y, desde el primer minuto, colabora en los trabajos contra los dos incendios de nivel 2 que vuelven a arrasar la provincia.

"Personalmente siempre me ha gustado estar en primera línea con los bomberos", señala en declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

Faúndez explica que, además de su faceta de voluntario, ahora es el máximo responsable del Consorcio Provincial de Extinción de Incendio, ya que el cargo de presidente de la institución lleva acarreado también la presidencia de este órgano.

Por lo que trata de estar con los alcaldes, la población, coordinar medios y "echar una mano". Y es que Faúndez se siente "uno más" en el operativo y resta importancia al hecho de que haya abandonado sus vacaciones para enfrentarse al fuego. "Cuando surge lo que surge, tienes que estar ahí", recalca.

Su presencia no es simbólica ni por mero 'postureo': ha trabajado tanto en el incendio de El Cubo como en el de Puercas, y en los últimos días en el de Abejera.

Allí, donde el fuego entró en la localidad en menos de 15 minutos durante las evacuaciones, Faúndez explica que la situación se complicó por "vientos huracanados y cambiantes" que han puesto en peligro a las poblaciones y a los propios equipos en apenas unos instantes.

En el caso de este incendio que vuelve a atacar la ya maltrecha Sierra de la Culebra, el también alcalde del pueblo alistano de Trabazos, tiene claro que el origen de este incendio es intencionado. "Ha sido provocado, eso quedó claro desde el primer momento", afirma.

Faúndez apunta que los autores aprovechan días como estos de mucho viento y altas temperaturas para prender fuego, y que este tipo de incendios, en monte bajo y zonas de sierra, crecen con enorme rapidez cuando las rachas son fuertes.

Incendios de nueva generación

En sus 15 años de servicio como bombero voluntario precisamente en esa comarca que ahora vuelve a arder, ha adquirido una experiencia y un ojo crítico, por el cual justifica la voracidad de estos incendios por un grave problema con el cambio climático, cuyos efectos hacen que los fuegos se conviertan en algo incontrolable e imprevisible en cuestión de minutos.

Por ello, el presidente de la Diputación de Zamora recuerda que cuando el viento y las condiciones meteorológicas se endurecen "da igual los medios que tengas, estás prácticamente vendido".

Una respuesta también a aquellos que protestan por la falta de medios en la provincia en los últimos días y han llegado a acusar a la Junta de Castilla y León de trasladar medios desde Zamora a la zona de Las Médulas, en El Bierzo, también en nivel 2.

Faúndez entiende que fruto de la desesperación y la impotencia la población se alarme pensando que no hay medios suficientes.

Pero defiende la organización de los operativos asegurando que "a lo mejor no estáis viendo un bulldozer o dos, pero están trabajando. Aquí no hay ningún medio parado", asegura.

El presidente de la Diputación de Zamora, también quiere destacar que en la zona han colaborado bomberos de Toro, Zamora y también de Bragança, Vimioso y Miranda, gracias a un convenio transfronterizo que mantienen con Castilla y León.

Con todo esto y un previsible cambio de tiempo en las próximas horas, confía en que las jornadas de calma permitan "a todos los equipos de extinción colaborar de manera más efectiva".

Reflexiones para la población

Sobre la eterna queja de vecinos, organizaciones y partidos políticos, de la falta de prevención de la Junta de Castilla y León en la limpieza de montes,

Faúndez defiende que aunque se hagan trabajos forestales y silvícolas por parte de las administraciones públicas, cada vez los incendios son más violentos y el cambio climático agrava la situación. "He visto encinares limpios que se los ha llevado el fuego por delante", lamenta.

Además, el presidente provincial pide una reflexión conjunta sobre la limpieza de fincas en las zonas urbanas y considera que la prevención debe implicar a todos.

"Alcaldes, vecinos y administraciones, tenemos que mentalizarnos de que la limpieza de fincas dentro de los pueblos es fundamental para evitar que el fuego ponga en riesgo vidas y hogares", recalca.

Finalmente, Faúndez ha lamentado la situación de los seis heridos que ha provocado el fuego en Abejera de Tábara, con cuatro de ellos muy graves y en la UCI.

"Lo que no puedes es salir con un coche por un lado o andar por un camino a medio kilómetro del pueblo, porque es donde se originan las desgracias", sentenciaba también.