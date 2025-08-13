Interrumpida la circulación entre Madrid y Galicia: los trenes solo circulan hasta Zamora

Los incendios forestales de Castilla y León están provocando un gran caos en la Comunidad. Imágenes desoladoras de paisajes destruidos, miles de vecinos que han tenido que abandonar sus casas y mucha incertidumbre por el avance de las llamas.

Una situación a la que se le suma el descontrol de los trenes de Renfe que tampoco pueden circular debido a las llamas que azotan a la Comunidad.

En este sentido, tal y como han informado a primera hora de la tarde, los trenes con origen Madrid solo circularán hasta Zamora. Mientras que los que empiezan el recorrido en Galicia, solo lo harán hasta Ourense.

Una información ofrecida por la compañía a través de las redes sociales. Asimismo, han puntualizado que están gestionando medios alternativos por carretera para el trayecto Zamora- Ourense.

La circulación quedó suspendida entre los trenes de Galicia a Madrid por un incendio próximo a la vía entre Vilavella y Porta Galicia. Del mismo modo, han informado de que está permitido realizar cambios y anulaciones sin coste para todos los billetes comprados.

Los trenes con origen Madrid sólo circulan hasta Zamora. Los originados en Galicia finalizan su recorrido en Ourense. — INFOAdif (@InfoAdif) August 13, 2025

Técnicos de Adif están reconociendo la infraestructura para valorar la reanudación del servicio.

Los transbordos previstos son para el ALVIA 4325 Madrid-Zamora, previsto transbordo desde Sanabria hasta destinos por carretera.; el AVE 4254, Vigo-Madrid, transbordo de Ourense a Zamora por carretera ;

No hay previsión de embarque del AVLO 4375 Madrid-Coruña, en Chamartín; el AVE 5382, Ourense-Madrid, y el AVLO 4334 Coruña-Madrid. Asimismo, no hay previsión para AVE 4345 Madrid-Coruña, en Chamartín, ni para el AVE 4565, Madrid-Vigo.