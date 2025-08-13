Horror en Sierra de la Culebra: el fuego entra en Abejera y deja seis heridos, cuatro muy graves

Los Bomberos de Zamora participando en la extinción de las llamas en Abejera de Tábara Cedida

La Sierra de la Culebra vuelve a estar en llamas tres años después del desastre de 2022. Lo poco que quedaba de este parque natural zamorano vuelve a ser pasto del fuego, esta vez, en la zona de Puercas de Aliste y Gallegos del Río.

Un fuego que parecía que había remitido gracias a las breves tormentas que ayer se dejaron caen en la provincia de Zamora, pero que al venir cargadas de rachas de viento de 100 kilómetros por hora, volvieron a desatar el desastre en la zona.

Y el caso más grave lo encontramos en Abejera de Tábara. Las ráfagas de viento, con cambios bruscos de dirección hacia el noreste, empujaron las llamas hasta el casco urbano en cuestión de minutos, justo cuando los vecinos iban a ser desalojados se vieron atrapados por las llamas.

Los Bomberos de Zamora participando en la extinción de las llamas en Abejera de Tábara Cedida

En redes sociales, algunos usuarios relatan que "el viento cambió de dirección y en cuestión de 15 minutos había llegado a Abejera. Hemos tenido que huir en desbandada",

Así, seis personas han resultado heridas; y cuatro de ellas presentan quemaduras graves y han sido trasladadas al Hospital Río Ortega de Valladolid. Las otras dos, con quemaduras leves, permanecen ingresadas en la UCI del Hospital Virgen de la Concha de Zamora.

Otras personas han sido atendidas por intoxicación de humo, y varias construcciones de la localidad han ardido. De hecho, un depósito de gasolina ha explotado en una de las naves que se hvisto afectadas por el incendio en el municipio.

"Ha sido un momento crítico, con un fuego que ha llegado muy rápido al pueblo", ha confirmado el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada. Las llamas obligaron a evacuar de inmediato a todos los vecinos, quienes salieron con lo puesto de su pueblo.

Abejera es una de las ocho localidades desalojadas por este incendio junto a Puercas, Ferreruela, Losacio, Valer, Ríofrío, Sarracín y Bercianos de Aliste.

Incendio en Abejera de Tábara Cedida

En total, 1.084 personas han tenido que abandonar sus casas. En Alcañices han sido realojadas 171, atendidas por Protección Civil y Cruz Roja. Otras 50 se encuentran en Tábara, repartidas entre el auditorio habilitado por el Ayuntamiento y viviendas particulares. El resto ha sido acogido en el polideportivo de Alcañices y en los locales de la estación, con 44 camas disponibles.

La magnitud del incendio ha obligado a cortar varias carreteras: la vía local Abejera-Valer, el acceso Abejera-Gallegos del Río, la ZA-P-2433 entre Puercas y Ferreruela, y la ZA-902 desde su cruce con la ZA-P-1405 hasta la ZA-V-2419.

También la línea férrea convencional permanece cortada, aunque ya estaba restringida por obras desde las 3.50 horas, sin circulación de trenes prevista, según indica la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

La evolución del incendio mantiene en alerta a los equipos de emergencia. "Las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas y cualquier cambio de viento puede complicar la situación", ha advertido Fernando Prada.