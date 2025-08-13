La Diputación de Zamora se compromete a reponer "de manera inmediata" los servicios públicos afectados por los incendios

Los Bomberos de Zamora participando en la extinción de las llamas en Abejera de Tábara Cedida

La Diputación de Zamora ha anunciado este miércoles que se hará cargo "de manera inmediata" de reponer todos los servicios públicos afectados por los recientes incendios que han azotado la provincia, con el objetivo de que "la normalidad vuelva a los pueblos lo antes posible". Así lo ha anunciado el presidente en funciones, Víctor López de la Parte tras la reunión de la Junta de Gobierno.

El presidente en funciones ha asegurado que el objetivo de la institución provincial "es apoyar a las personas desplazadas y garantizar que los pueblos recuperen cuanto antes sus servicios básicos".

"Estamos al lado de todas las personas que viven en los pueblos de nuestra provincia. La Diputación se hará cargo de manera inmediata de reponer todos los servicios públicos que se hayan visto afectados para que la normalidad vuelva a los pueblos lo antes posible", ha asegurado De la Parte.

De la Parte ha querido destacar igualmente la coordinación de los recursos durante la emergencia, explicando que "desde ayer activamos todos los medios del Consorcio Provincial de Bomberos, con la colaboración de los ayuntamientos y las mancomunidades de Sayago y Campos".

En su comparecencia también ha manifestado su solidaridad con las víctimas, deseando "una pronta recuperación a todas las personas heridas y todo nuestro apoyo y cariño a sus allegados. También mostramos fuerza y ánimo a quienes trabajan en la extinción de los incendios".

Por otro lado, la Junta de Gobierno de la Diputación aprobó un paquete de medidas y convenios por un importe total de 3,1 millones de euros.

De ellos, más de 2,8 millones se destinan a distintos proyectos de mejora del medio rural y la política social, mientras que 222.000 euros corresponden al Patronato de Turismo, destinados a fomentar el turismo en la provincia.

Entre las actuaciones culturales destacan los convenios con la Diócesis de Astorga para la restauración de bienes inmuebles y muebles, con una inversión de 130.000 euros y 80.000 euros, respectivamente.

Se incluye la intervención en iglesias de Moreruela, Palacios de Sanabria, Carbajalinos, Cubo de Benavente y Villanueva de Valrojo, así como en retablos de Codesal, Ferreruela de Tábara, Molezuelas de la Carballeda y Manzanal de los Infantes. Además, se destinarán 52.877 euros a la virtualización del Monasterio de San Martín de Castañeda mediante videomapping.

En materia social, la Diputación ha aprobado casi un millón de euros para apoyar a familias, colectivos vulnerables y asociaciones sin ánimo de lucro.

"El montante principal se dirige a 48 ayuntamientos para Centros Municipales Integrados, cuyo objetivo principal es el servicio de comedor y el desarrollo de actividades culturales y sociales", detalló el presidente en funciones.

También se han asignado 197.000 euros a 35 asociaciones para su mantenimiento y proyectos, y se firmaron convenios con entidades como la Hermandad de Donantes de Sangre y la Asociación Unidos Contra el Cáncer de Toro y Alfoz.

El sector ganadero recibirá más de 100.000 euros en ayudas, destinados a la Asociación para Selección y Mejora Genética de Ovino-Caprino de Castilla y León (80.000 euros) y a la Asociación de criadores y promotores de la raza bovina sayaguesa (30.000 euros).

El Patronato Provincial de Turismo ha resuelto ayudas para impulsar el enoturismo, las tradiciones populares y las fiestas de interés turístico. Se destinarán 144.000 euros a las rutas del vino, 25.000 euros a asociaciones que promueven la mascarada y 57.000 euros a fiestas declaradas de interés turístico.

Finalmente, la Diputación también ha adjudicado el contrato de suministro de agua potable con camiones cisterna a la empresa Transportes Cobreros S.L. por 278.300 euros y ha enajenado mediante subasta pública una parcela del polígono industrial Genjagal de Bermillo de Sayago por 27.100 euros.