Cortes y desvíos en Zamora por una nueva fase de pavimentación en las obras de humanización

La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha informado del inicio de una nueva fase de las obras de humanización de travesías en la ciudad. Los trabajos de pavimentación en la avenida Requejo comenzarán el próximo jueves, 21 de agosto, y afectarán a varias glorietas e intersecciones clave de la ciudad.

Según el comunicado oficial, se empezará con el fresado de la Glorieta en la intersección con la avenida Reyes Católicos, que se ejecutará en dos fases. En la primera se cortará la calzada derecha de la avenida Reyes Católicos y, en la segunda, la avenida Carlos Pinilla.

Posteriormente se completarán los trabajos de fresado en la margen izquierda, según detalla la Subdelegación.

La ejecución del firme está prevista para el lunes 25 de agosto, solapándose con los trabajos de fresado. Se comenzará con la capa intermedia y, para la glorieta de la intersección con la avenida Reyes Católicos, se seguirá el mismo procedimiento que con el fresado.

Para la capa de rodadura en las glorietas de la calle Arapiles y la avenida Reyes Católicos será necesario cortar completamente dichas intersecciones.

Según la Subdelegación, la ejecución de estas glorietas será el último día de los trabajos de extendido, ya que previamente se debe completar el tronco de las calzadas.

La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha pedido “disculpas por las molestias que puedan ocasionar estas obras” y recuerdan que los cortes y desvíos se realizan para garantizar la seguridad y la correcta ejecución de los trabajos en una de las principales avenidas de la ciudad.