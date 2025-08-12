Dos heridos en el vuelco de un turismo en la provincia de Zamora

Dos personas han resultado heridas esta madrugada en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera ZA-305, a la altura del kilómetro 27, en el municipio zamorano de Fresno de Sayago.

El siniestro se produjo sobre las 2:28 horas, cuando un turismo se salió de la vía y volcó, quedando boca abajo y con sus ocupantes atrapados en el interior.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso y alertó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del Punto de Atención Continuada.

Los bomberos procedieron a la excarcelación de las víctimas, una mujer de 65 años y un hombre de 54, que fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital de Zamora para recibir asistencia médica.

Las causas del accidente están siendo investigadas por la Guardia Civil de Tráfico.