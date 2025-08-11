El zamorano Marcos Hernando, campeón del mundo por equipos con la selección española de pesca Caja Rural de Zamora

El pescador zamorano Marcos Hernando Gómez, patrocinado por Caja Rural de Zamora, se ha proclamado campeón del mundo por equipos junto a la selección española de pesca tras hacerse con el oro en el mundial de pesca deportiva.

Una cita internacional que tuvo lugar los días 8 y 9 de agosto en Mérida y que reunió a los mejores deportistas de la especialidad.

El equipo español, integrado por Marcos Hernando Gómez, Álvaro Nogueira, Ángel Rodríguez Manzano, Alejandro Fraile y Claudia Raya, logró imponerse en la clasificación general bajo la dirección de los capitanes Roberto Rodríguez Morante y Ornella Tosta.

El pescador zamorano Marcos Hernando Gómez Caja Rural de Zamora

Según señalan desde Caja Rural de Zamora, la cual ha celebrado el éxito del pescador zamorano, la victoria supone, además de un nuevo éxito para la pesca deportiva española, un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de sus integrantes, “que han trabajado intensamente para llegar a lo más alto del podio mundial”.

Pero no solo eso. Explican que el triunfo de Hernando también implica un motivo de orgullo para Zamora al ver cómo uno de sus representantes se consagra entre la élite internacional de este deporte.