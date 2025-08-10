La misteriosa desaparición de Gregorio en Zamora: hacía una ruta junto a otros moteros y de repente se le perdió la pista

La alerta se ha activado esta pasada noche en la provincia de Zamora tras la misteriosa desaparición de Gregorio Basante, de 55 años, que estaba realizando una ruta en moto junto a otras personas y de repente se le perdió la pista en la N-631 entre Tábara y el puente de la Estrella.

Según ha informado la Guardia Civil, que ha activado un dispositivo de búsqueda y ha solicitado la colaboración ciudadana, sobre las 23:00 horas familiares de Gregorio presentaron una denuncia después de que desapareciera mientras hacía la ruta en moto junto a otra gente.

Gregorio viajaba con una motocicleta BMW R-850 con matrícula 6690 DMW de color gris. En el momento de su desaparición vestía un traje negro con un chaleco naranja en el que se podía leer la inscripción 'GOYO'.

Tras presentarse la denuncia, la Benemérita ha desplegado un dispositivo del que está al mando el capitán jefe de la compañía de Benavente.

En el mismo están participando diversas patrullas de seguridad ciudadana, Seprona, OMAP y OMAC, además de efectivos de la agrupación de tráfico y con la colaboración de un gran número de moteros del grupo.

Asimismo, se ha dado aviso a la Policía Municipal y a la Policía Nacional para que estén pendientes en sus respectivas demarcaciones territoriales.