Evacúan de urgencia a los vecinos de Molezuelas de la Carballeda por un voraz incendio de nivel 2

El Centro de Coordinación Operativa Integrada de Zamora ha decidido iniciar la evacuación del municipio de Molezuelas de la Carballeda, a causa del incendio forestal declarado este domingo entre el municipio y Uña de Quintana.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, los vecinos del municipio van a ser trasladados al polideportivo de Camarzana de Tera, a la espera de que remita la peligrosidad del incendio.

Un fuego que ha alcanzado el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) a las 16.31 horas, tras haber subido desde el nivel 1 en apenas una hora. Además, se espera que el viento, que sopla de componente norte con rachas de hasta 35km/h, vaya cambiando hacia el noroeste a lo largo de la tarde.

En el operativo trabajan 32 medios: un técnico, 12 agentes medioambientales o celadores, tres cuadrillas terrestres, cinco autobombas, cuatro bulldozer, cuatro unidades helitransportadas (ELIF/BRIF) y tres medios aéreos, entre helicópteros e hidroaviones.

El terreno afectado incluye zonas arboladas, matorral, pastos, terrenos agrícolas y otras superficies, todas en fase de perimetración. La evolución de las llamas mantiene la alerta por riesgo para bienes y masas forestales de gran extensión.

El fuego se originó a las 14.25 horas y la causa probable está en investigación. Según la definición del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León, el IGR-2 se aplica cuando la evolución más desfavorable del incendio puede "amenazar seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia" o provocar daños forestales muy importantes.