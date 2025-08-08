Un viaje íntimo al universo de Adele llega al Teatro Ramos Carrión de la mano de tres talentosos músicos zamoranos

El próximo domingo 16 de noviembre de 2025, a las 19:00 horas, el Teatro Ramos Carrión de Zamora será el escenario del debut de Rolling in the Dream - Adele Tribute.

Como ya adelantó EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, este espectáculo es un homenaje a Adele protagonizado por tres talentosos músicos zamoranos: Eva Ares, Adrián Lorenzo y Diego Turrión. A pesar de sus trayectorias distintas, los tres comparten una sensibilidad común que se refleja en esta experiencia musical.

Según los propios protagonistas, "Rolling in The Dream no es solo un tributo, es una experiencia emocional que reinterpreta con respeto, elegancia y personalidad los grandes éxitos de Adele." El espectáculo aborda desde la fuerza desgarradora de temas como 'Someone Like You' hasta la energía luminosa de 'Rolling in the Deep'.

En declaraciones a este periódico, Eva Ares explicaba que no se trata de un show de imitación, "sino de admiración, un homenaje, un recorrido por sus canciones, como los que ella hace en Las Vegas". "Queremos ofrecer algo elegante, para sentarse y deleitarse", contaba la cantante zamorana.

El concierto combina emoción, talento y complicidad para conectar con el público. Con arreglos originales y una puesta en escena sobria y cuidada, el tributo busca transformar cada actuación en un momento inolvidable para los asistentes.

Las entradas, a 16 euros, pueden adquirirse tanto en la taquilla del Teatro Ramos Carrión (de martes a domingo en horario de 11:00 a 13:00 y de 18:30 a 21:00) como en la página web del teatro.