Toro se viste de fiesta con San Agustín 2025 y más de un mes de celebraciones: consulta el programa completo

Toro (Zamora) ya calienta motores para sus días más esperados. Del 8 de agosto al 8 de septiembre, la ciudad entera se transformará en un gran escenario donde la tradición, la música, el humor y la devoción se darán la mano en las Ferias y Fiestas de San Agustín 2025.

El programa, que supera los 60 eventos, incluye conciertos, verbenas, encierros, teatro, concursos, pasacalles, homenajes, festivales y dos citas gastronómicas de referencia: la Feria Food Trucks (28-31 de agosto) y la Feria del Vermut (5-7 de septiembre).

No faltarán los tradicionales encierros camperos en el lugar de costumbre: entre los pagos de “La Llanada y Las Atalayas”. Aunque en este caso lo mejor es consultar la extensa programación taurina.

Entre los momentos más esperados destacan el Gran Chupinazo y la Mojada, el tradicional Desfile de Carrozas, la Fuente de Vino, la Corrida Histórica con figuras del toreo como Morante de La Puebla y Alejandro Talavante, y espectáculos de gran formato como el piromusical que pondrá el broche final el 8 de septiembre, día de la Virgen del Canto.

La Feria del Vermú se celebrará por primera vez los días 5, 6 y 7 de septiembre en la Plaza de San Francisco.

También se ha decidido recuperar el conocido festival "TribuToro", con un cartel centrado en Radio Futura. La noche del 28 de agosto traerá la segunda edición del festival 'Red Wine Rock & Blues Ciudad de Toro'.

Desde el Ayuntamiento también se destaca que se mantiene viva la devoción a San Agustín y a la patrona, la Virgen del Canto, con actos religiosos "llenos de emoción".

La programación también reserva espacio para actividades solidarias, como la Noche Blanca del Patrimonio o el Maratón del Euro, y para propuestas culturales como el Festival Internacional de Folklore, el teatro de calidad o conciertos tributo que harán vibrar a todas las generaciones.

Aunque lo mejor es que consultes toda la programación porque está hecha para todas las edades y todos los gustos.

Desde el Ayuntamiento se invita a vecinos y visitantes a participar con espíritu festivo, manteniendo vivas las tradiciones y compartiendo la hospitalidad que caracteriza a Toro.