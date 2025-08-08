Cinco heridos en una colisión entre dos turismos en Villalpando

Cinco personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado este jueves a las 13:44 horas en la carretera CL-612, a la altura del kilómetro 73, en el término municipal de Villalpando, en el tramo que conecta la localidad terracampina con el acceso a la autovía A-6.

El siniestro ha consistido en una colisión entre dos turismos. Todos los heridos se encontraban conscientes en el momento de la asistencia, según ha confirmado una patrulla de la Guardia Civil presente en el lugar.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Villalpando para atender a los afectados.