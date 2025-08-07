Una exposición fotográfica llega a las calles de Zamora para dar a conocer las razas autóctonas de la provincia

Imagen de varios de los murales que componen la exposición fotográfica sobre las razas autóctonas de Zamora Ayuntamiento de Zamora

La Plaza Mayor y la Plaza del Fresco de Zamora se han convertido en un auténtico museo al aire libre.

Y es que, desde este jueves, 7 de agosto, los viandantes que pasen por estos espacios de la ciudad podrán contemplar varios murales protagonizados por fotografías de José Barea, que muestran las diferentes razas autóctonas zamoranas que han llegado hasta nuestros días.

Unas instantáneas que se recogen dentro del proyecto Bestiarium que este fotógrafo ha desarrollado durante años para mostrar las razas autóctonas españolas.

Mural de la exposición fotográfica que ha llegado a las calles de Zamora Ayuntamiento de Zamora

En concreto, se pueden observar ejemplares de las razas ovina Churra, bovina sayaguesa, equino asnal zamorano-leonés, ovina castellana negra, bovina alistana-sanabresa, perro mastín español, gallina castellana negra y ovina castellana.

Tal y como ha dado a conocer el Ayuntamiento, la iniciativa, impulsada por la concejalía de Turismo, tiene como objetivo poner en valor una pequeña parte del impresionante patrimonio que guarda el espacio rural zamorano.

También insistir en “el patrimonio natural que tenemos y que a veces no se toma en suficiente consideración”.

“Un patrimonio importante para el turismo. Son elementos que nos diferencian, además del valor gastronómico”, tal y como ha explicado el responsable del área, Christoph Strieder.

El responsable de Turismo ha recordado así las profundas raíces que tiene la capital con el resto de la provincia, tanto económica como agrícola.

“Hay que pensar que estas razas son una selección genética natural de cientos de años, animales hechos para vivir en nuestro entorno natural y debemos defender este patrimonio”, ha apuntado.