Zamora vive un verano turístico muy bueno y pide más control para los pisos turísticos: "Somos un destino también con playas"

El presidente en funciones de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, ha valorado de forma muy positiva la evolución del turismo en la provincia durante este verano.

El también diputado de Turismo, Cultura y Patrimonio asegura que los datos de ocupación son "muy halagüeños" y que "estamos incluso mejores que algunas ciudades Patrimonio de la Humanidad".

Además, De la Parte ha destacado que las campañas impulsadas desde la institución provincial están funcionando "muy bien, también fuera de Zamora".

De la Parte subraya que el incremento de temperaturas y las olas de calor han hecho que muchos viajeros opten por destinos de interior. "Por eso hemos querido reforzar nuestro destino con todas nuestras playas fluviales, con el lago de Sanabria, con esa campaña de ‘Zamora la Fresca’", afirmó.

Cabe recordar que esta acción promocional se centra en mostrar la provincia como un lugar ideal para el turismo familiar y no masificado, con 21 playas de agua dulce habilitadas para el baño en ríos y embalses.

"Somos un destino también con playas", remarcó, y animó a consultar los recursos disponibles en las redes sociales y en la web oficial de Turismo en Zamora.

Pese al buen momento que atraviesa el sector, el diputado reconoce que existe un déficit de plazas hoteleras, especialmente en la capital. "Se han conjugado varios cierres de establecimientos hosteleros de gran importancia en la ciudad de Zamora o en la cercanía", lamentó.

Entre ellos, citó el del Hotel Convento, ubicado en el propio municipio de Coreses, donde ha visitado la exposición conmemorativa del 200 aniversario del nacimiento del escultor zamorano Ramón Álvarez.

López de la Parte insistió en la necesidad de "más alojamientos privados", y reclamó colaboración entre lo público y lo privado para facilitar la inversión en el sector. "Tenemos un porcentaje muy alto de ocupación", señaló, por lo que considera que ampliar la oferta de camas disponibles debe ser una prioridad.

También hizo hincapié en la importancia de desestacionalizar el turismo. "Hemos conseguido desestacionalizar el turismo de la Semana Santa, también después en septiembre y en los puentes", explicó.

Durante el verano, el diputado ha recordado que la población en la provincia "casi se duplica" por la llegada de zamoranos que emigraron en su día y vuelven con sus familias, lo que llena restaurantes, museos e iglesias.

En cuanto a las cifras en la provincia, matizó que no se puede hablar de una caída real del turismo porque muchos visitantes optan por pisos turísticos "que no se controlan" y "no tienen estadísticas".

Este fenómeno, en crecimiento en los últimos años, dificulta la recogida de datos oficiales sobre la actividad turística real. Aunque el impacto económico de estos alojamientos es evidente en sectores como la hostelería o el comercio, la falta de regulación y de un censo actualizado impide saber cuántas plazas están activas y cómo influyen en la planificación del sector.

También indicó que el cierre del Parador o de los dos campings del Ayuntamiento de Galende en Sanabria igualmente afectan de forma directa a los datos globales.

A pesar de estas circunstancias, el diputado aseguró que Zamora presenta mejores porcentajes de ocupación que algunas ciudades Patrimonio de la Humanidad como Salamanca, Segovia o Ávila.

"Invitamos a que Zamora no sea solo una ciudad de paso, sino una ciudad donde la gente se pueda quedar, pernoctar y generar con eso más economía y más puestos de trabajo, que al final es lo que queremos", concluyó.

Éxito de la exposición de Ramón Álvarez en Coreses

Estas declaraciones se produjeron durante una visita a la exposición conmemorativa del 200 aniversario del nacimiento del escultor zamorano Ramón Álvarez, en su localidad natal de Coreses.

El presidente en funciones agradeció al Ayuntamiento, a Cecilio Vidales y al alcalde, José Luis Salgado, su implicación en la muestra, que "está siendo un éxito total", con más de 500 visitantes.

La exposición combina obras originales con recreaciones del taller del artista, maquetas, piezas del taller de Carmen Pelaz y obras vinculadas al concurso organizado junto a la Escuela de Arte y Superior de Diseño.

Además, se han incluido imágenes parroquiales poco conocidas que Ramón Álvarez realizó fuera del ámbito de la Semana Santa.

"Ponemos en valor el patrimonio. Hay que valorar el valor de nuestro territorio", señaló, destacando que muchas de las piezas expuestas proceden de pueblos cercanos. También mencionó que la Diputación ha producido un podcast sobre la vida y obra del escultor, disponible ya en plataformas como Spotify o iVoox.

Además, confirmó que la gran exposición conmemorativa organizada por la Diputación en la sala de La Encarnación se inaugurará el lunes 15 de septiembre, con obras cedidas por las diócesis de Zamora, Astorga y Valladolid, así como por las cofradías de Semana Santa.

"Va a ser una gran exposición que creemos que, coincidiendo con Las Edades del Hombre, va a generar ese turismo también religioso que va a hacer que Zamora se convierta en un destino predilecto", finalizaba.