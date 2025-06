Álex Clavero estalla contra Renfe y Abel Caballero por la supresión de paradas del AVE: "Nos han dado un gatillazo"

El célebre humorista vallisoletano Álex Clavero ha sido el último rostro conocido que ha alzado la voz contra la supresión de paradas del AVE en varios puntos de Castilla y León. Y no son pocos.

En concreto, Clavero ha cargado contra Renfe y al alcalde de Vigo, Abel Cabellero, por eliminar la parada de tren en Sanabria (Zamora), una tierra a la que está muy arraigado, para así recortar tiempo en el trayecto que conecta Madrid con la ciudad gallega.

Lo ha hecho en su espacio El Francotirarock del programa El Pirata y su banda de Rock FM, a través de un monólogo de cuatro minutos, el mismo tiempo que se ahorra con la supresión de la parada de Sanabria, en el que ha opinado abiertamente sobre la situación que se vive en la provincia. Desde el humor, pero confesando estar "un poco cabreado".

"Ya sabía yo cuando dijeron lo del AVE para Zamora que 'Alvia' algo que no me gustaba. Lo que ha hecho esta gente ha sido darnos un gatillazo, porque han puesto el tren para quitarlo", ha expresado el cómico.

En este sentido, ha expresado que él, en su caso, estaría dispuesto a sacrificar cuatro minutos antes de prescindir de un servicio público tan necesario en la provincia zamorana como es el tren.

Así, tirando del gran sentido del humor que le caracteriza ha revelado: "¿A quién habéis escuchado decir 'por cuatro minutos no me saqué la carrera, no me casé con ella por cuatro minutos', pues por cuatro minutos tengo yo dos hijos y me sobraron tres".

Unas palabras con las que ha dejado entrever que a él los cuatro minutos que se pierden con la parada de Sanabria le parece una demora totalmente insignificante.

"Sanabria es como Cine de Barrio, estar está bien, pero estaba mejor con parada", ha manifestado con sorna haciendo alusión a la parada del tren y al presentador del citado programa, José Manuel Parada.

"En Sanabria la gente tiene que ir al médico, a trabajar...Y ahora les dicen 'lo sentimos, vayan en coche'", ha denunciado.

Clavero también ha tenido palabras para el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien, precisamente, pidió a Renfe que suprimiese paradas en Castilla y León para acortar los viajes de tren a Galicia.

"Queremos un tren que llegue más rápido a Vigo. Tiene mucho de Abel, pero nada de Caballero. Para ser alcalde de Vigo, qué pocas luces solidarias tiene", ha manifestado el humorista.

"Está el Celta perdiendo y el árbitro añade cuatro minutos y estoy seguro de que dices que vaya mierda de añadido", ha apuntado.

Con todo ello ha criticado que "se nos llena la boca a todos con la España vaciada, pero cuando no hay panoja ni España vaciada, ni vacío, ni nada".