La Diputación de Zamora, "obligada" a renunciar a casi 2 millones de la UE por culpa del Miteco: "Es inviable"

La Diputación de Zamora se ha visto "obligada" a renunciar a una subvención de casi 2 millones de euros de la Unión Europea como consecuencia del "retraso en la resolución" por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ya que hace "prácticamente inviable" su ejecución.

Así lo han informado este miércoles el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, la vicepresidenta tercera y diputada de Fondos Europeos, Amaranta Ratón Fresno, y técnicos de la institución provincial a los alcaldes de los 62 municipios que habían resultado beneficiarios.

Las ayudas correspondían al programa 'Proyectos Innovadores de Energías Renovables y Almacenamiento', que está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU.

En este contexto, la Diputación de Zamora ha defendido la inviabilidad de poder ejecutar los 1.913.619 euros concedidos provisionalmente de los 4.170.541,19 que habían solicitado para el desarrollo del proyecto.

La institución provincial presentó la solicitud de la ayuda el pasado 18 de noviembre de 2024, mientras que la convocatoria recoge un plazo de 3 meses para dictar la resolución. "Por lo que esta se debería haber realizado el pasado mes de febrero", han precisado.

Sin embargo, han apuntado que el Miteco ha comunicado a la Diputación de Zamora la resolución provisional el pasado 2 de junio, lo que implica "más de tres meses de retraso", por lo que Faúndez convocó a los consistorios afectados para aclarar la situación y en espera de la resolución definitiva que está prevista para finales de julio.

Asimismo, han explicado que agosto es mes inhábil y posteriormente habría que redactar el proyecto, pasarlo a exposición pública, firmar los convenios con los ayuntamientos que también han de ingresar el porcentaje de financiación que les corresponde, sacar las obras a licitación con los procedimientos antifraude correspondientes y ejecutar los trabajos.

Por eso, han asegurado que esta tramitación administrativa hace que sea "inviable" el programa ya que todas las obras deberían estar ejecutadas y justificadas antes del 31 de marzo de 2026.

Ante todo ello, Faúndez cree que los plazos "no se podrán cumplir", además de no estar garantizada la posibilidad de que se conceda una prórroga. De esta forma, si no se producen cambios en las actuales circunstancias, la Diputación "deberá renunciar a esta ayuda debido a los plazos impuestos en la convocatoria y al retraso en resolverla por parte del Miteco".