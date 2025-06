Zamora se paraliza por la supresión de paradas de AVE: "Renfe nos va a tener aquí mucho tiempo si no rectifica"

Zamora ha vuelto a levantar la voz este martes contra la decisión de Renfe de suprimir tres frecuencias de alta velocidad en la estación de Otero de Sanabria.

A las doce del mediodía, instituciones, ayuntamientos, colectivos, comerciantes y ciudadanos han secundado de manera dispar un paro simbólico de cinco minutos como acto de protesta.

La Diputación de Zamora encabezaba la protesta con un acto central en la plaza de Viriato, donde su presidente, Javier Faúndez, ha vuelto a denunciar la "falta de rigor" con la que se ha gestionado el recorte ferroviario que afecta a la comarca de Sanabria-La Carballeda.

Faúndez considera que la respuesta de la sociedad zamorana al acto ha sido "muy buena". A su juicio, la medida de Renfe "está encaminada única y exclusivamente a que una parte de los usuarios de la alta velocidad no madruguen diez minutos, perjudicando y condenando a toda una comarca".

El presidente de la Diputación ha advertido que esta "va a ser una medida más de las que se irán haciendo a lo largo de todo este periodo hasta que Renfe rectifique, y si no rectifica, nos tendrá aquí mucho tiempo con este tipo de actos".

Faúndez ha avanzado que habrá más movilizaciones, algunas "espontáneas" por parte de la ciudadanía y otras planificadas por las instituciones.

Entre estas últimas se prepara ya una manifestación en Madrid para el mes de septiembre, como ha recordado el presidente provincial.

"Las comunicaciones se contestan"

Respecto a la moción aprobada en pleno para exigir la restitución de las paradas, Faúndez ha asegurado que ya se ha comunicado tanto al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, como al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Sin embargo, no ha ocultado su escepticismo sobre una posible respuesta de cualquiera de ellos. "Cada vez que le he mandado una carta al ministro por las frecuencias de alta velocidad no me la han contestado", ha afirmado.

Aunque considera que "por educación y respeto institucional las comunicaciones se contestan, pero aquí hace tiempo que eso se ha perdido".

Sobre la posibilidad de emprender acciones judiciales, después de que la Audiencia Provincial de Zamora ya haya dictado un auto rechazando medidas cautelares sobre la supresión de paradas, Faúndez ha recalcado que los servicios jurídicos de la institución siguen estudiando la vía legal.

Pero ha matizado que, a día de hoy, no disponen de la resolución de Renfe para poder activar esa vía, pero que "a día de hoy no aparece por ninguna parte".

Por lo que cuando esa resolución exista y se conozca su contenido, "automáticamente ya podríamos activar esa vía donde sí vemos que podría haber un atisbo".

Otra línea de trabajo abierta es el análisis del estatus de la línea ferroviaria como servicio de interés público. Según Faúndez, "el presidente de Renfe dice que la línea sí lo es, pero las paradas no", algo que ha calificado como "otra salida más de tono".

Falta de coordinación con algunos comercios

Preguntado por la escasa visibilidad del paro en algunos comercios de la capital zamorana, Faúndez ha defendido que la Diputación ha hecho todo lo posible por extender la convocatoria, junto a la Cámara de Comercio, CEOE-Cepyme Zamora y diferentes colectivos profesionales.

"Hemos habilitado carteles, los hemos mandado por redes sociales y WhatsApp. A partir de ahí, cada uno que haga lo que considere oportuno", ha recalcado.

El presidente provincial sí ha reconocido que no siempre es fácil llegar al comercio de a pie, pero ha insistido en que ha habido una labor de coordinación con ayuntamientos, colegios y otras instituciones.

"Cada uno tiene que hacer su frente, su trabajo, y en la reunión que hicimos precisamente era para que ese trabajo se hiciese de forma coordinada", ha asegurado.

Faúndez ha finalizado avisando de que "no vamos a bajar los brazos. Es una medida arbitraria, injusta, premeditada y sujeta a una serie de engaños previos".