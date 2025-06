Isabel Blanco: "Lo que estamos oyendo es muy grave. Sánchez debe dimitir y convocar elecciones"

La coordinadora autonómica de Acción Política del Partido Popular, Isabel Blanco, denunció hoy que “lo que estamos oyendo estos días es muy grave” y consideró que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, “lo que tiene que hacer es dimitir y convocar elecciones”.

Isabel Blanco hizo estas declaraciones en la sede del Partido Popular de Zamora, adonde acudió para participar en la votación del candidato a la Presidencia nacional del PP en el XXI Congreso, que se celebrará en Madrid el primer fin de semana del próximo mes de julio.

“Yo he votado a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular y futuro presidente de España. Una persona que tiene una idea muy clara de país, que apuesta por Castilla y León, que apuesta por España con un proyecto político, con iniciativas de futuro que ayuden a que el país recupere a nivel internacional la credibilidad que tan denostada y tan perdida está estos días”, señaló.

“Con medidas sobre la mesa como las que se plasmarán en las dos ponencias que se van a debatir en el Congreso, tanto la política como la de estatutos; con dos presidentes, en este caso, Mañueco y Juanma Moreno, que son referentes a nivel nacional en la gestión de los servicios, en la atención a las personas que más lo necesitan, en dar prosperidad a la economía, a sus territorios y a las personas que viven de ellos”, añadió, además de contraponer su valoración de lo que representa el Partido Socialista de “Sánchez, Koldo, Ábalos y Cerdán, los cuatro que iban en ese coche”.

La coordinadora autonómica de Acción Política del PP consideró que “son las bases” que Alberto Núñez Feijóo “pone encima de la mesa, no solamente para el Partido Popular, sino también para el futuro Gobierno de España”.

Por otra parte, Isabel Blanco recalcó que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, “siempre” expresó su “intención” de terminar la legislatura.

“Trascendencia” de la votación

Mientras tanto, el presidente provincial del PP de Zamora, José María Barrios Tejero, hizo hincapié en que “hoy estamos de Primarias”, con Alberto Núñez Feijóo como único candidato. “Pero queremos demostrarle el apoyo que se le ha dado ya desde Zamora, con los avales y, ahora, con el voto a él para que sea nuestro presidente”, indicó.

“Digo nuestro presidente, el presidente del Partido Popular, pero a nadie se le escapa que esta votación tiene más trascendencia. El Congreso lo haremos en el primer fin de semana de julio y elegiremos definitivamente al presidente del Partido Popular y al futuro presidente de todos los españoles. Por lo tanto, tiene una trascendencia vital”, aseguró.

Barrios Tejero comentó que “estamos viendo los acontecimientos” del Gobierno de España y consideró que “siempre nos ha ido mal con ellos”, en referencia específica a los habitantes de Zamora. “Ya no es solo que no cumplan con Zamora y que no cumplan con Castilla y León, sino que los casos de corrupción hacen que sea inviable un gobierno de estas maneras”, dijo.

“Sánchez se empeña en continuar con la Legislatura y nosotros estamos en contra de que lo haga y esperamos que, con un presidente como Alberto Núñez Feijóo, aplicando las políticas del Partido Popular, como hace Mañueco en Castilla y León, nos iría mucho mejor a los zamoranos”, valoró.

De esta forma, José María Barrios denunció que “están normalizando los escándalos y la corrupción y están creando en la sociedad un ambiente de pasotismo, de que ya parece que todo es así y de que tiene que ser así” y concluyó: “No tiene que ser así. No debe ser así. Los escándalos no deben aparecer en política. Pedimos que convoque elecciones a la mayor urgencia para que Alberto Núñez Feijóo pueda tomar las riendas de este país”.