El Ayuntamiento de Zamora ve "injustificada" la movilización de funcionarios ante el "avance" en la negociación

La Concejalía de Personal del Ayuntamiento de Zamora ha considerado este sábado "injustificadas e innecesarias" las movilizaciones de los funcionarios porque está abierto "un proceso de negociación con acuerdos y avances en los temas planteados".

"Aunque siempre son legítimas las movilizaciones por la mejora de las condiciones laborales, en el caso de la última concentración de funcionarios (no del personal laboral) del ayuntamiento el viernes, día 6, están totalmente injustificadas porque esa misma semana se había negociado, y llegado a acuerdos y avances en los temas reivindicados", ha señalado el Consistorio en un comunicado.

La Concejalía de Personal ha recordado que el pasado miércoles día 4 de junio, en una reunión de Mesa General de Empleados Públicos "se llegó a un acuerdo sobre la acumulación de lactancia entre colectivos de jornadas especiales (bomberos y policías) que les iguala a los demás funcionarios".

Ello, "al reconocer 1 hora de lactancia por cada 7,5 horas de jornada general en lugar de por la jornada de estos colectivos acumulada en 24 horas en el caso de los bomberos y 14,5 horas en el de policías". "Este avance supone una mejora en la conciliación de la vida laboral y familiar en los dos colectivos que trabajan 63 días y entre 105 y 110 días al año respectivamente", han añadido.

Además, han señalado que desde la Concejalía se entregó "una propuesta inicial de carrera profesional que afectaría a todos los empleados públicos, para que los sindicatos presenten en su caso las alegaciones oportunas, puesto que no habían realizado ninguna aportación a esta demanda más allá de una reivindicación genérica".

"Se acordó que se realizaran aportaciones para seguir avanzando en la negociación de la propuesta que se aplicará con efectos retroactivos de 1 de enero, siempre que los informes técnicos y las posibilidades presupuestarias lo permitan", han apuntado.

Y han hecho hincapié en que "esta carrera profesional supone una mejora de las retribuciones de todos los empleados municipales a mayores de las subidas salariales anuales fijadas por el Estado, ligada a los años de trabajo y a la evaluación y valoración de su desempeño, que será evaluado".

Gratificación por jubilación

"Se acordó también una nueva propuesta de gratificación por jubilación para todos los empleados municipales y por importe máximo de un mes del salario medio, por la permanencia en el servicio público, y en la misma cuantía para todo el personal que se jubila según el número de años trabajados", han añadido.

"Esta es una nueva mejora que obedece al compromiso adquirido por la Concejalía cuando fue anulado por ley el premio por jubilación que sólo era para policías (tras la regulación estatal de las condiciones de su jubilación a los sesenta años), y personal que se jubilaba anticipadamente", han recordado.

Además, han afirmado que "se comunicó el inicio del expediente de contratación de una empresa de apoyo a la elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con un presupuesto de 18.000 €, con el fin de valorar los nuevos puestos y los cambios producidos en la administración" y que "esa valoración afectaría a los complementos de destino y específicos".

"Se considera por parte de la Concejalía de Personal que las reivindicaciones sectoriales de policías y bomberos y las individuales deben aplazarse hasta que esté realizada la nueva RPT, salvo en casos de nuevos puestos o de necesidad evidente de cambios en algunos, como se ha venido realizando todos los años", han señalado.

También han afirmado que la modificación del Acuerdo Regulador "recogería todos estos asuntos, y las propuestas presentadas afectarían sobre todo a los policías, para los que ya se modificó el Acuerdo en el año 2017, y que tienen pendiente la fijación de la jornada en tres turnos (recogido en el Acuerdo Regulador) o dos turnos (que vienen realizando desde el Covid)".

"Quedó sobre la mesa en el Pleno municipal pendiente de propuestas que no se han realizado ni desde la representación sindical ni desde la política", han recordado, señalando que "en el caso del personal laboral, se ha llegado a varios acuerdos en la Comisión Paritaria de interpretación del Convenio, que se finalizarán en la próxima semana".

Avances en la negociación

"Reivindicar mejoras en las condiciones laborales y profesionales es legítimo, pero no es cierto que no haya negociación ni avances en estas mejoras, sujetas también a la legalidad que requiere informes por parte de los técnicos municipales, que tienen que añadir este trabajo al habitual del ayuntamiento, de ahí que no pueda ir más de prisa como parece que reivindican", han afirmado.

Además, han señalado que "existe el compromiso de que los asuntos retributivos se aplicarán con efectos retroactivos, con el fin de que las negociaciones no sean tan apremiantes y de que si hay demoras no haya perjuicios".

"No obstante, los derechos de los empleados y empleadas municipales no se han recortado sino que han avanzado con el actual equipo de gobierno. Y siguen avanzando, de ahí que no estén justificadas las movilizaciones ni son necesarias para abrir una negociación que nunca se ha cerrado", han asegurado desde el Consistorio.

Y han hecho hincapié en que "más bien parece que la movilización es para justificar la falta de propuestas de algunos representantes sindicales".

Además, han anunciado que desde la Concejalía se solicitará a los servicios municipales "si se han realizado por parte de los funcionarios las comunicaciones necesarias para asistir a las movilizaciones convocadas en tiempo de trabajo".

"Porque al tratarse de un servicio público deben mantenerse servicios mínimos, y porque el tiempo no trabajado va en detrimento del servicio a los ciudadanos, que no puede paralizarse", han zanjado.