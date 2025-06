"Laura Rivera se está riendo de nosotros": policías y bomberos protestan ante el Ayuntamiento de Zamora

Decenas de bomberos y policías locales se han concentrado esta mañana frente al Ayuntamiento de Zamora para protestar por lo que consideran una "falta de responsabilidad" del equipo de gobierno en la gestión de sus derechos laborales.

La convocatoria ha partido de la Junta de Personal, órgano representativo de los funcionarios, y no de un solo sindicato, según han aclarado los portavoces.

Marta Pérez, presidenta de la Junta de Personal del Ayuntamiento, ha denunciado que la plantilla municipal ha perdido la confianza en el equipo de gobierno y ha exigido la reapertura de una negociación real.

"Negociar no es llegar y sentarse, convocar y desconvocar, sino llegar a un acuerdo, cumplir unos plazos y cumplir esos acuerdos con responsabilidad", ha subrayado.

"Ya no creemos en el equipo de gobierno", ha afirmado Pérez, al denunciar el desgaste que tiene la plantilla ante lo que consideran una falta de voluntad política para atender sus demandas.

Según ha explicado, muchos trabajadores sienten que sus derechos han sido relegados y que la interlocución con el equipo municipal de Francisco Guarido y la concejal de Personal, Laura Rivera, está completamente erosionada.

Entre las principales reivindicaciones figura la modificación del Acuerdo Regulador de 2010, que, según Pérez, está "desfasado" e "ilegal en muchos de sus artículos", así como la elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permita definir funciones y mejorar la eficacia administrativa.

También reclaman la implantación de una carrera profesional que reconozca el mérito y la formación del personal, una herramienta que, según recuerdan, "ya está implantada en otras administraciones".

La Junta de Personal denuncia, además, que el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento carece de los medios necesarios para gestionar las demandas de los trabajadores. "Nos dicen que todo está bloqueado, que se judicializa, pero llevamos años pidiendo que se dote adecuadamente al departamento", ha explicado Pérez.

"No entendemos por qué, con el superávit que hay en el Ayuntamiento, este departamento es el peor dotado", ha añadido.

Según la presidenta de la Junta de Personal, el Ayuntamiento cuenta con unos 500 trabajadores, entre funcionarios y personal laboral. Este último colectivo, que incluye oficios, trabajadores sociales, peones de jardinería o de cementerio, está representado por el Comité de Empresa y tiene sus propias negociaciones abiertas, aunque, tras un año, siguen sin haber firmado un acuerdo definitivo.

Por su parte, los representantes de policías locales y bomberos han criticado especialmente la ausencia de una convocatoria oficial de negociación, a pesar de que, según relatan, se les citó para una reunión el pasado 28 de mayo que finalmente no llegó a celebrarse.

"A día de hoy, 6 de junio, seguimos sin convocatoria oficial", han señalado. Según ha asegurado,Laura Rivera, "se está riendo de nosotros" al declarar públicamente que busca la igualdad entre todos los funcionarios, cuando bomberos y policías "siguen en desigualdad con respecto al resto".

Ambos colectivos reclaman también la modificación del Acuerdo Regulador y la valoración de los puestos de trabajo, al tiempo que exigen que no se utilicen reuniones vacías para "callar la boca" a los trabajadores.

"Llevamos desde febrero y no tenemos nada. No avanzamos en nada", han lamentado.

Las movilizaciones podrían continuar si no se producen avances reales. "Si no hay seriedad, si no se marcan calendarios y se firman acuerdos con responsabilidad, seguiremos con el calendario de movilizaciones", han advertido desde la Junta de Personal.