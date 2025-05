El presidente de Renfe recula y sí recibirá a Faúndez, que pondrá sobre la mesa una manifestación en Madrid

Donde dije 'digo', digo 'Diego'. Así podría resumirse el comportamiento del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia con la atención a la provincia de Zamora.

Si ayer por la tarde cancelaba unilateralmente su reunión con el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, hoy, a las 8 de la mañana y tras el revuelo formado, el presidente de Renfe reculaba y volvía a convocar a Faúndez en Madrid, a las 15.45 horas.

Álvaro Fernández Heredia justificaba el 'plantón' a Faúndez asegurando que ya había escuchado las reclamaciones y peticiones de boca de los parlamentarios socialistas de Zamora, José Fernández y Antidio Fagúndez, y su postura no iba a cambiar.

Pese a todo, el presidente de la Diputación no va a ir con las manos vacías al despacho de Fernández Heredia.

Y es que Faúndez le pondrá sobre la mesa el malestar general de la provincia y la advertencia de que, de no cambiar de opinión con respecto a las frecuencias eliminadas en Sanabria AV, se organizará una manifestación en Madrid, bien a las puertas del Ministerio de Transportes o de la propia sede de Renfe.

Así lo ha adelantado durante una comparecencia de última hora, donde ha relatado que tras informar de la cancelación de la reunión con Renfe "de manera unilateral".

Entonces, Faúndez reordenó su agenda y, ya sin prever el encuentro, fue sorprendido a primera hora del jueves con la llamada desde el despacho de Fernández Heredia restableciendo la reunión.

Por lo que, "en el momento que termine esta rueda de prensa cogeré el coche e iré a Madrid para tener esa reunión", ha detallado.

En cuanto al posicionamiento de Renfe, su presidente Álvaro Fernández Heredia justificó el ‘plantón’ a Faúndez asegurando que ya había escuchado el día anterior las reclamaciones a través de los parlamentarios socialistas de Zamora, José Fernández y Antidio Fagúndez, y que su postura no iba a cambiar. Una explicación que ha añadido aún más combustible a la indignación en la provincia.

Más allá del desaire institucional, que Faúndez ha calificado como "una falta de respeto", el presidente de la Institución Provincial sabe que cuenta con la baza de la respuesta de la provincia rechazando de forma unánime la supresión del tren madrugador en Sanabria.

Movilizaciones en Zamora y Madrid

En este contexto, aseguró que irá a la reunión con voluntad de negociación y el traslado del "rechazo social que hay en la provincia y que va a ser creciente".

Faúndez ha sido tajante y ha advertido que "quitarle esos derechos al débil no es muy bueno desde un punto de vista político. El débil que piensas que es débil resulta que no es tan débil".

A su juicio, la reacción de la ciudadanía evidencia que Zamora "cuando tiene que alzar la voz la está alzando", y lo está haciendo "en todas las comarcas".

Javier Faúndez, Víctor López de la Parte y Ramiro Silvia, en el salón de plenos de la Diputación de Zamora

Por ello, el presidente de la Diputación se presentará ante Fernández Heredia con nuevas medidas de presión. Entre ellas, la puesta disposición de autobuses para trasladar a los vecinos de Sanabria a la manifestación que se prevé que se convoque este domingo, 1 de junio, a las 12 horas, en las inmediaciones de la estación de tren de Zamora capital.

Además, la Diputación Provincial planteará ante la 'Mesa de trabajo mejora servicios ferroviarios', convocada para esta tarde con el Ayuntamiento de Zamora y la Asociación de Usuarios del AVE Zamora, la idea de realizar un paro simbólico de cinco minutos en toda la provincia.

El planteamiento es que "cierren supermercados, bancos y administraciones", para protestar contra la medida de Renfe y el Gobierno de España, que a su juicio "perjudica a nuestra provincia, suprimiendo unos derechos que ya teníamos adquiridos y consolidados".

De persistir la situación, Faúndez planteará una tercera fase y es esa manifestación en Madrid, de la que espera que se cuente con el apoyo de los zamoranos en la diáspora.

"A otras reuniones he ido más motivado"

Faúndez acudirá "con buen ánimo" a esa reunión, "independientemente de que nos puedan contar lo mismo que ayer, que es una de las posibilidades que hay".

Y es que el presidente de la Diputación de Zamora ha tenido la oportunidad de hablar con el senador del PSOE por Zamora y alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández, y ha desvelado que el regidor salió de su reunión del miércoles con Renfe "tremendamente decepcionado".

En ese encuentro, Renfe planteó a los socialistas un aumento de plazas, pero el presidente de la Diputación insiste en que el problema no es de número, sino de horarios.

"No es cuestión de poner más plazas de tren, es cuestión de poner plazas de tren cuando se necesiten", ha remarcado.

Y es que Faúndez recuerda que los nuevos horarios no sirven para los trabajadores, porque "si para trabajar utilizamos el tren y nos lo ponen en horarios que no son compatibles, lógicamente no tiene ningún tipo de sentido".

Pese a tener todo en contra, Faúndez ha asegurado que "hay margen para poder negociar y para poder rectificar en un asunto que es prioritario para una parte de la provincia, pero también para toda la provincia".

Finalmente, Faúndez reconocía antes de irse a Madrid que "la esperanza es lo último que pierdo, pero a otras reuniones he ido más motivado".