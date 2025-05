Médicos, profesores, funcionarios y turistas, los grandes perjudicados por la supresión de los AVE en Sanabria

Médicos, profesores, funcionarios y trabajadores de banca de la comarca de Sanabria perderán una conexión muy importante para ellos con el resto de la provincia y con Madrid a partir del próximo 9 de junio, según denuncia el Partido Popular de Zamora.

Tras conocer que Renfe eliminará tres paradas diarias de trenes AVE en la estación de Sanabria Alta Velocidad, han calificado la decisión de la operadora ferroviaria como un "atropello" por el grave perjuicio en el terreno laboral, sanitario, judicial y turístico de la ya despoblada comarca.

El presidente del PP de Zamora, José María Barrios, ha comparecido públicamente para expresar su rechazo frontal a esta decisión, que "ya fue advertida" por su formación hace menos de dos meses. "Pedimos que se utilice el transporte público, pero mientras tanto aquí nos quitan paradas. ¿Cómo vamos a usarlo si pasa por la puerta y no para?", ha criticado Barrios.

Según han recordado los representantes populares, la nueva programación ferroviaria suprime dos trenes con origen en Madrid y destino Sanabria y uno más en sentido inverso. El primer tren desde Sanabria saldrá ahora a las 12:26 horas, mientras que hasta ahora lo hacía a las 9:00 horas.

Por lo que, quienes viajaban a trabajar a Sanabria llegaban antes a las 8:15; a partir del cambio, no podrán hacerlo antes de las 10.10 horas. Este desfase horario, afirmó el diputado del Partido Popular en el Congreso y el secretario de la mesa de transportes en el Congreso de los Diputados, Óscar Ramajo, "impide la compatibilidad con jornadas laborales" para muchos trabajadores de la zona.

En relación a esto, el diputado por la comarca de Sanabria, Ramiro Silva, ha querido transmitir la preocupación de muchos trabajadores y vecinos de Sanabria. "He recibido más de 50 llamadas de alcaldes, concejales, vecinos y funcionarios afectados. Gente que trabaja en bancos, médicos, y profesores. Se quedan sin medio de transporte. Gente que venía semanalmente desde Madrid para trabajar o para ver a sus familias", ha detallado.

Silva ha asegurado que este tren era utilizado por un "50% del profesorado del Instituto de Puebla", por "el 80% de los empleados bancarios de la zona", por "médicos de los centros de salud de Mombuey, Puebla y Lubián", así como por "los funcionarios del juzgado, la notaría y el servicio de agricultura". Además, las trabajadoras sociales del CEAS de la Diputación también dependían de este transporte.

"Tenían un coche de segunda mano en la estación. Llegaban en el tren a las ocho de la mañana y en cinco o diez minutos estaban en sus destinos. Eso va a desaparecer", ha detallado Silva. "Luego nos quejamos de que no hay médicos en el medio rural, pero si les quitamos el tren, menos vendrán", ha denunciado.

"Nos temimos lo peor"

El presidente del PP de Zamora también ha recordado que el origen de esta situación ya fue advertido por su partido hace casi dos meses, cuando expresaron públicamente su preocupación por las declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en las que defendía la necesidad de priorizar las paradas en su ciudad.

"Ya entonces nos temimos lo peor", ha asegurado Barrios, subrayando que "no consideraban una anécdota" aquellas palabras. "Como si el alcalde de Vigo supiera lo que iba a pasar y el resto de España no", ha ironizado.

Y también ha hecho referencia a las declaraciones del diputado socialista, Antidio Fagúnez, quien aseguró que "ógicamente los derechos de unos ciudadanos no pueden pisotear los de los demás", a lo que Barrios ahora ha respondido que "tiene toda la pinta de que nos los están pisoteando y bien".

El PP también vuelve a detallar que el Gobierno les garantizó por escrito, con fecha 29 de abril, que "no están previstas modificaciones en el esquema de paradas comerciales". "Hace solo 16 días el Gobierno de España respondió oficialmente que no iba a haber cambios. Nos engañan no solo cuando hablan, sino también cuando escriben", reprochó Barrios, mostrando el documento con la respuesta ante los medios.

El malestar se extiende también al ámbito turístico, uno de los balones de oxígeno para la economía de Sanabria. "Muchos visitantes ya no podrán venir a pasar un fin de semana a Sanabria porque no tendrán tren para regresar a Madrid en un horario razonable", ha indicado Ramajo.

Además, denunció que el tren matinal entre Zamora y Madrid ha sido sustituido por un servicio Avlo, "con menos prestaciones", sin vagón silencio, sin cafetería, sin wifi y "con asientos más incómodos".

"Estamos rozando el cum laude"

Minutos antes, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, también valoró esta decisión, para cargar duramente contra la gestión del Gobierno de España, de cuyas gestiones aseguró en tono irónico que "estamos rozando el cum laude".

Y puso como ejemplo de ello "la falta de plantilla de la Guardia Civil, el cambio de autovía por carretera en la N-122 y ahora la supresión de las paradas del AVE en Sanabria".

Faúndez lamentaba que desde el Ejecutivo central se estén "creando problemas en lugar de aportar soluciones" y reivindicó el papel de las instituciones como garantes del bienestar ciudadano.

"Las instituciones tenemos que estar para dar solución a los problemas de las personas que administramos, que viven en esta provincia", afirmaba.

En este sentido, subrayó que si un responsable público "en vez de ayudar estorba, a lo mejor tiene que plantearse decir: hasta aquí he llegado y me voy, porque para estorbar no debemos estar ninguno".

"Yo el día que esté molestando, que esté estorbando, que no haga mi trabajo, ese día cogeré y me iré para mi casa. Así de sencillo", remataba Faúndez.

Por todo esto, el PP zamorano ha hecho un llamamiento a "todas las fuerzas políticas, incluidas las del PSOE y partidos independientes", para defender un servicio que consideran esencial. "No estamos pidiendo una obra nueva, estamos pidiendo que no nos quiten lo que ya tenemos. Es triste tener que salir a pedir eso", lamentaba Barrios.

Los populares vinculan la decisión de Renfe a las demandas del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de "ceder a presiones políticas que perjudican a otras provincias". "Quieren que llamemos a este tren el 'tren Abel Caballero'", ironizó Ramajo.

El PP advierte que esta supresión "podría ser la antesala de la pérdida de otras paradas, como las de la capital" y exige que "se respete al medio rural y se deje de maltratar a la provincia de Zamora". En los próximos días prevén reunirse con colectivos de usuarios del AVE y presentarán iniciativas en las instituciones locales, así como en el Congreso y en el Senado.