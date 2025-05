De la Rosa acusa al PP de decir "no" a los millones en ayudas para Castilla y León contra los aranceles de Trump

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha acudido este viernes a Zamora para trabajar en la estrategia de precampaña autonómica del partido.

Y en este contexto, De la Rosa ha lanzado duras críticas al Partido Popular por votar ayer en contra en el Congreso de los Diputados de un paquete de ayudas de 14.100 millones de euros del Gobierno central para sectores económicos afectados por los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump.

Según el exalcalde de Burgos, "parece mentira que un partido como el PP, al que se le presupone responsabilidad de gobierno, haya votado en contra de destinar 14.100 millones de euros para ayudar a los sectores amenazados por la crisis arancelaria provocada por Trump".

En su intervención, el burgalés ha lamentado que los populares, especialmente los nueve diputados de Castilla y León, rechazaran "unas ayudas necesarias para sectores clave en la Comunidad" para paliar la guerra arancelaria de EEUU.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa

El socialista ha recalcado que el PP "le ha dicho que no al sector agroalimentario de Castilla y León, le ha dicho que no al sector del automóvil de Castilla y León", y ha denunciado que los populares "se han opuesto a ayudar" a los principales motores económicos de la Comunidad en un momento de especial vulnerabilidad.

De la Rosa también ha explicado que desde el pasado 15 de abril, él mismo y el candidato socialista a la Junta, Carlos Martínez, han intentado mantener una reunión bilateral con el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, para profundizar en las medidas autonómicas anunciadas.

Según dijo, tras el rechazo parlamentario, desde la Junta "tiraron de argumentario para decir que nos van a llamar", pero hasta el momento, "todavía no me ha llamado".

El dirigente socialista ha asegurado que acudirá a ese encuentro si se produce, aunque ha reconocido que no espera "demasiado, pero nosotros sí que vamos a llevar la tarea hecha".

También ha criticado el escaso alcance de las ayudas de la Junta, que se limitan a 14 millones de euros, la mayoría en forma de avales, ya que "apenas 3 millones son ayudas directas".

"Mañueco va dopado a las elecciones"

De la Rosa también ha abordado la reciente anulación judicial de la adjudicación directa de 138 licencias audiovisuales por parte de la Junta, la mayoría "afines ideológicamente al PP", y ha denunciado, como ya hiciera el PSOE en múltiples ocasiones, el uso "partidista" de la publicidad institucional.

"El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado esa orden del Gobierno autonómico de diciembre de 2022", ha recordado, añadiendo que "no se entiende por qué medios no afines no recibieron ninguna licencia, mientras que el 30% de ellas se concentraron en apenas dos días".

El socialista ha cargado también contra el PP por intentar vetar enmiendas de la oposición en la tramitación de la nueva ley de publicidad institucional.

"Lo único que exigimos es que se permita la tramitación de una ley que garantice un reparto objetivo, en función de la audiencia y del alcance real de los medios, no de su línea editorial", ha señalado.

"Hasta ahora, Mañueco ha utilizado la publicidad institucional para ir dopado a las elecciones autonómicas. Esta es la realidad", sentenció. En su opinión, cuando el ahora presidente de la Junta aún no gobernaba, en 2019, "no fueron tan dopados y perdieron las elecciones".

Mantener y aumentar la representación socialista en Zamora

En clave organizativa, De la Rosa explicó que el PSOE de Castilla y León arranca esta semana su precampaña autonómica con la meta de mantener como mínimo los tres procuradores por la provincia de Zamora y, si es posible, aspirar a un cuarto.

"Algo que no ha sido fácil históricamente", ha reconocido, aunque apuntó que el partido aspira a "alcanzar un 35% del voto" en la provincia.

JL Leal / ICAL Martínez asegura no tener "ninguna esperanza" en el Plan de La Raya y pide consenso y compromiso a Mañueco

De la Rosa ha defendido el liderazgo de Carlos Martínez como candidato a la presidencia de la Junta, destacando que su proyecto se basa en el "municipalismo".

Y por eso ha reivindicado que el equipo socialista cuenta con experiencia en la gestión local y señaló que eso les da legitimidad para abordar problemas reales desde la administración autonómica.

"Lo que valoran nuestros vecinos es nuestra capacidad de transformar las cosas, de gestionar y de resolver problemas reales, no cuestiones artificiales", subrayó.

El secretario de Organización también ha remarcado la importancia de movilizar a los votantes progresistas que sí participaron en las elecciones generales pero no en las autonómicas. "Hay 5.000 votos de diferencia entre ambas convocatorias en Zamora, eso significa que el margen de mejora existe", ha calculado.

Renovación municipal y estrategia a largo plazo

Más allá de las autonómicas, el PSOE ya trabaja en la renovación de sus candidaturas municipales para las elecciones locales de 2027. De la Rosa ha anunciado que el partido buscará los "mejores perfiles desde ya," con la implicación de las agrupaciones locales y militantes. "Tenemos que seducir y persuadir desde el ejemplo de nuestros propios alcaldes y concejales", ha animado.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa; junto al el secretario de Organización del PSOE de Zamora, Iñaki Gómez

Respecto al calendario de renovación interna, aclaró que la fecha límite para finalizar el proceso es el 30 de junio y que se desarrollará con "absoluta normalidad", como el resto de congresos internos del partido.

Relación con Ana Sánchez y cierre de filas

En relación con la situación interna del Grupo Parlamentario Socialista tras la renovación de su dirección, De la Rosa aseguró que la etapa está superada y que la relación con la procuradora zamorana Ana Sánchez en las Cortes "está normalizada".

Finalmente, el socialista burgalés ha asegurado que confía en el trabajo de los representantes del grupo en la Mesa y que "el único objetivo ahora es arrancar la campaña para intentar ganar las elecciones".