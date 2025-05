Lydia de Mena, la joven cantante que pisa fuerte con su primer single: "Sería un sueño compartir escenario con Siloé"

Solo tiene 21 años, pero ya pisa con fuerza en el mundo de la música. Su nombre es Lydia de Mena y el pasado 22 de abril sacó a la luz su primer single llamado 'Mala Costumbre', que además ha presentado al público en el Café Teatro de Valladolid con un bonito concierto acústico el pasado 17 de abril.

Un proyecto en el que ha estado embarcada un año. Recuerda, durante una entrevista con EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León, que llevaba un tiempo "dándole vueltas" y que, aunque tiene varios temas compuestos, "siempre volvía a esta canción" por lo que le transmitía.

Una canción con la que "se siente a gusto" y que le "identifica" hasta el punto de haberse "enamorado" de su letra y sonido. Y ahora es gracias al apoyo recibido por un amigo suyo, que tiene una banda en Zamora llamada Markfeel, cuando ha tenido la oportunidad de grabarla.

Este single "tiene mucho" de experiencia personal ya que es una forma de contar al mundo qué es lo que pasa por su cabeza o lo que le preocupa. De Mena tiene claro que componer es "una terapia". Fue a raíz de una experiencia con una persona que quería, cuando 'Malas Costumbres' empezó a cobrar vida: "Al final trata de decir que hay que mirar por uno mismo y dejar a quienes te hacen daño".

La artista zamorana lamenta que, a veces, las personas se intentan aferrar a quienes les hacen daño guiados por el cariño que les guardan y terminan hiriéndose a uno mismo. Un año después ya tiene su primer single y recuerda con cariño el 22 de abril, fecha de lanzamiento, como un momento de "liberación".

"Han sido meses de mucho trabajo, de intentar corregir algunos aspectos, de seguir creando con la guitarra. La base de la canción siempre ha sido la misma y estoy muy orgullosa de que haya quedado así", afirma.

Un recibimiento para el que no tiene palabras por la buena acogida que está teniendo, tanto de su entorno más cercano como de personas con las que hacía tiempo que no hablaba y ahora han aprovechado para felicitarla.

"Un primer single te da a conocer como artista. Te planteas muchas cosas, como si voy a gustar o si la gente entenderá lo que quiero transmitir. Se viven muchos nervios antes de lanzarlo", añade. Lo cierto es que, aunque ahora publique la primera canción, ya lleva tres años subida en los escenarios con conciertos por pueblos y bares, amenizando cada momento de celebración.

Ahora, sin tan siquiera haber pasado la emoción del primer single, ya está inmersa en el segundo que saldrá muy pronto a la luz: el 23 de mayo. Una canción que, anticipa, ha quedado "espectacular" y está deseando que pueda estar en los oídos de todo el mundo.

Ella y su guitarra son grandes compañeros de viaje. Su amor por la música viene desde su infancia, gracias a su padre, y reconoce que siempre ha tenido claro que quería ser artista: "No recuerdo hacer otra cosa que no fuera cantar, tengo recuerdos de saberme muchas canciones".

Posteriormente, con 16 años empezó a tocar la guitarra y en ese momento sintió la necesidad de componer para dar salida a sus pensamientos y emociones. Lo cierto es que supo definitivamente que quería dedicarse a la música cuando dio su primer concierto.

Surgió en su pueblo -Morales del Vino (Zamora), gracias a unos amigos que tienen un restaurante y le animaron a hacerlo. Fue en acústico, en una terraza repleta, y sola con su guitarra: "Tengo el recuerdo de ese día tener claro que era a lo que me quería dedicar".

La formación siempre ha acompañado a De Mena y hace unos años decidió adentrarse en el Grado de Musicología, que estudia en la Universidad de Valladolid. Se encuentra en el tercer curso y admite que le ha permitido descubrir "un montón de formas" diferentes de apostar por esta profesión, entendiendo desde la música más tradicional a la popular.

"Ves música del mundo, incluso la de tu propia tierra. Te enseña a entender cómo funciona y me ha dado una perspectiva que me ha permitido reafirmarme en mi sueño", afirma. De hecho, es que el arte de la zamorana no conoce límites porque en sus conciertos mezcla pop, indie o lo que surja, aunque con una pequeña predilección hacia el rock que le viene heredado de su padre.

La artista zamorana durante una entrevista con EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León

Referentes y sueños por cumplir

En el camino de las referencias y personas que le han ido inculcando esta pasión por la música, tiene a muchas personas o grupos. Uno de ellos es ACDC, pero también tiene muy presente a Taylor Swift. Podría parecer un contraste significativo, pero no cerrar ninguna puerta es lo que le ha enseñado a amar cualquier género.

Otra de las grandes figuras que tiene en su mente es el grupo vallisoletano Siloé, con quien confiesa que sería "un sueño" poder compartir escenario algún día. Así como Arde Bogotá o Sexy Zebras. De Mena recuerda en este repaso por quienes le han acompañado en el camino a Aullidos Rock Band, también zamoranos.

"Desde que empecé a dar conciertos, ellos han estado ahí y he cantado con ellos. Incluso me he ido a verlos a otros lugares de España y me han enseñado cómo es la vida de un artista que no vive de esto y que aun así disfruta de lo que hace", añade.

Esta joven artista tiene magia en sus letras y en su voz. Quizá culpa de ello tenga la visión que tiene de ver la música porque, reconoce, que la parte más importante es "escuchar las letras, el significado y lo que transmiten". Sin importar tanto el sonido o el género del que se trate.

Por ello, incide en lo que supone Siloé en su carrera profesional, a quienes tiene como un "referente impresionante" por todo lo que son capaces de transmitir.

Al preguntarle por cómo ve la situación musical hoy en día y si es más fácil que en otros tiempos el publicar canciones comerciales, la zamorana expresa que ese tipo de letras "le quitan prestigio a artistas que se tiran años haciendo un álbum".

Eso sí, matiza, "no hay que quitar méritos, porque si es lo que triunfa, algo bien están haciendo". Su mayor consejo es abrir el abanico, sin "estar cerrado" en un tipo de canción y enriquecerse del gran repertorio que existe de cantantes españoles.

Talento sobre el escenario

Cantar en los pueblos es uno de sus momentos favoritos. El lugar donde empezó todo, donde da rienda suelta a su imaginación y donde encuentra una conexión especial con quienes van a verla y disfrutan de su música y de las canciones que tiene preparados para ellos.

Lo cierto es que, en ocasiones, no es fácil mantener del todo la atención del espectador; sobre todo cuando son conciertos en acústico y en terrazas. Por ello, prepara una setlist con un repertorio de éxitos que todo el mundo pueda conocer.

Todos los artistas tienen controlados lo que denominan momentos de subida de un show para no perder la atención del público y volver a conectar con él. "Intento mezclar música de distintas décadas. Canciones de Arde Bogotá o Siloé con La Fuga, por ejemplo. Van personas de edades muy dispares y hay que lograr que a todo el mundo le guste", asegura.

Ahora espera un verano repleto de conciertos y de ahí que haya publicado sus canciones meses antes para que todo el mundo se las pueda ir aprendiendo. "Estoy encantada de moverme por los pueblos de Zamora, es mi cosa favorita del mundo", finaliza la artista que, sin duda, tiene un futuro más que prometedor.