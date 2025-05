Una agenda llena de conciertos y una terraza única: La Cueva del Jazz da la bienvenida a la primavera de la mejor manera

La primavera florece con fuerza en Zamora y, como cada año, La Cueva del Jazz en Vivo se convierte en un lugar ideal para darle la bienvenida. Y es que su programación de mayo llega cargada de conciertos, con propuestas diversas y artistas para todos los gustos. Todo aderezado por la que, probablemente es la mejor terraza de toda la ciudad.

Así que en la mítica sala de conciertos zamorana se aúnan talento local, artistas nacionales e internacionales y hasta teatro de improvisación, junto a su deliciosa terraza interior, un oasis verde con césped natural, árboles frutales y el mejor ambiente para disfrutar de una cerveza, cócteles o refrescos a la sombra.

La programación arranca el viernes 2 de mayo con The Mayo’s Band, una formación nacida en Coreses que representa la fusión perfecta entre experiencia y pasión por el rock. El grupo zamorano, compuesto por Abe (batería y voz), Manolo (voz y guitarra), César (guitarra), Paco (bajo) y Javi (armónica), trae un potente repertorio de clásicos del blues, el rock español y británico.

Su actuación forma parte del XXII Ciclo de Grupos Zamoranos, una iniciativa que sigue apostando por dar visibilidad al talento musical de la provincia. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada por 6 euros o en taquilla por 8 euros.

El sábado 3, La Cueva se transforma para acoger una interesante propuesta de música urbana con la tercera edición de Garage Club, una fiesta dedicada al impulso del estilo urbano en la ciudad. La noche estará encabezada por Lov Malty y Ramsky, dos jóvenes artistas que presentan su nuevo EP Atmósfera, compuesto por siete temas que retratan su entorno con sonidos contemporáneos como el trap y el hyperpop.

Junto a ellos estarán Gabo Og, artista latino que destaca por su versatilidad dentro del trap y reguetón, e Icy Marz, joven británico nacido en España que aporta una mirada innovadora al género. La entrada anticipada cuesta solo 3 euros y 5 en taquilla, lo que la convierte en una de las noches más accesibles del mes.

El jueves 8 de mayo sube al escenario Zålomon Grass, banda gallega que presenta su segundo álbum de estudio Trouble in Time, apenas tres meses después de cerrar su etapa anterior en Vigo.

Zålomon Grass

Con una propuesta musical que bebe del rock psicodélico y el space rock, la banda promete una velada cargada de energía, donde no faltarán temas emblemáticos como The Drill, Heard It On The News o Badstock, además de nuevas piezas destinadas a convertirse en clásicos. Las entradas están disponibles tanto en La Cueva del Jazz como en Entradium, con un precio anticipado de 10 euros y 12 en taquilla.

El viernes 9 será el turno del cantautor Carlos Chaouen, quien regresa a los escenarios tras más de un año de pausa. El artista andaluz, siempre introspectivo y poético, ofrecerá un concierto único en el que compartirá algunas canciones nuevas con el público zamorano, en una velada que se intuye íntima y emocional. Las entradas están a la venta en Ticketandroll por 18 euros más gastos de gestión en venta anticipada, y 22 en taquilla.

El sábado 10 llegará a Zamora la potencia británica de la Mike Ross Band, una de las grandes revelaciones del blues rock europeo. Con un sonido que bebe del soul, el country y el rock sureño, Mike Ross ha compartido escenario con figuras como Elles Bailey o Troy Redfern y su propuesta en directo es una experiencia que no deja indiferente.

Mike Ross Band

Su paso por La Cueva forma parte de una gira que los está llevando por toda España. Las entradas están disponibles en Woutick, a 10 euros anticipada y 12 en taquilla.

El domingo 11 por la mañana será el momento para un evento especial: la Jam Session MUBAZA FEM, una propuesta benéfica organizada por la Asociación Músicos y Bandas de Zamora y el Ayuntamiento. A partir de las 12:30 horas, un grupo de mujeres artistas zamoranas repasará clásicos de grandes divas como Etta James, Tina Turner, Amy Winehouse o Rozalén. El concierto tiene un precio simbólico de 3 euros y busca seguir impulsando la visibilidad femenina en la escena musical local.

La semana siguiente también llegará cargada de apetecibles propuestas. El jueves 15 de mayo, Luis Pastor ofrecerá un concierto acústico presentando su último disco, Extremadura Fado, un homenaje a su tierra natal y a la música de la raya ibérica.

Luis Pastor

En palabras del propio artista, se trata de una obra "tan extremeña como portuguesa", nacida del cruce de culturas y del amor en los tiempos del COVID. Un concierto donde poesía y música se entrelazan con la autenticidad de uno de los grandes trovadores del país. Las entradas, disponibles en Ticketandroll, se venden a 15 euros anticipadas y 17 en taquilla.

El viernes 16, el protagonismo será para el soul, el funk y el R&B con el sexteto asturiano The Soulers, que llegan a Zamora dentro de su gira de presentación de Fate is not given. Con una trayectoria ascendente desde su fundación en 2019, esta banda ha sabido conquistar público y crítica a partes iguales.

Premios como el AMAS y su participación en el circuito Girando Por Salas avalan la calidad de un grupo que ha sabido convertir su amor por la música negra en un estilo propio, accesible y lleno de energía. Las entradas están disponibles en Entradium y La Cueva del Jazz por 8 euros anticipadas y 10 en taquilla.

El sábado 17, la jornada se dividirá en dos partes. Por la mañana, precisamente su terraza será el escenario perfecto para el concierto de la cantautora Lucía Gonzalo, dentro del XXII Ciclo de Grupos Zamoranos.

Lucía Gonzalo José A. Pascual

Lucía, artista polifacética, combina la música de autor con instrumentos poco comunes como el banjo o el ukelele, y ofrece un repertorio que fusiona fados, jazz y folclore ibérico con una sensibilidad única. Un concierto al aire libre pensado para el disfrute matinal en este espacio tan apetecible de la ciudad.

Ya por la noche, la velada subirá de revoluciones con el doble concierto de Leopardas y Los Idiotas, también en el marco del ciclo de grupos zamoranos. Leopardas, con su sonido de garage punk y letras de ciencia ficción, traerán su recién estrenado EP, mientras que Los Idiotas, con su mezcla de punk y rock and roll, completarán una noche de energía cruda y guitarras afiladas. Las entradas, a precios populares (5 euros anticipada y 7 en taquilla), están disponibles en La Cueva del Jazz y en Herbolario Espiral.

La programación del mes culmina el jueves 22 con la última sesión de la segunda temporada de Improperios, el espectáculo de improvisación teatral de Contra Tiempo Teatro. En esta divertida propuesta, el público participa activamente creando situaciones que los actores resuelven en escena sin guión, en una noche donde la sorpresa y la risa están garantizadas. Las entradas para este espectáculo están a la venta en Entradium por 4 euros anticipadas y 6 en taquilla.

Un 'jardín secreto' en Zamora

Terraza de La Cueva del Jazz

Y como colofón a tal magnitud de propuestas musicales, La Cueva del Jazz renueva y pone a punto su famosa terraza interior. Un 'jardín secreto' en el corazón del barrio de La Horta, con césped natural, árboles frutales y un ambiente cuidado que invita a quedarse.

Durante los meses de buen tiempo, este rincón se transforma en un refugio perfecto para disfrutar de conciertos al aire libre, tomar algo con amigos o simplemente dejar pasar el tiempo.

Además, por la noche, la terraza está decorada con unas acogedoras luces de colores y su apertura se extiende hasta las 03.30 horas de domingo a miércoles; 04.30 horas los jueves; y 05.00 horas viernes y sábado.

Un espacio que, por cierto, está abierto todo el año, a excepción del horario de los conciertos que se programan desde el otoño hasta el mes de junio. Así que esta maravillosa terraza también puede disfrutarse en los días menos calurosos, el entretiempo y en el invierno para los menos frioleros.

Cabe recordar que La Cueva del Jazz tiene otro local, el original, en la plaza del Seminario, que también coloca su terraza en este lugar de jueves a domingo, desde las 20 horas.