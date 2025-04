Desvestir un santo para vestir otro: un pueblo de Zamora lleva un mes sin televisión por la instalación de una antena 5G

Un mes hace ya que la mitad de los vecinos de Castroverde de Campos no pueden ver la televisión. La compañera diaria y constante de una población especialmente envejecida de la provincia lleva inutilizada desde el pasado 24 de marzo.

El motivo, que debería ser de alegría, ha sido la instalación de una antena 5G, para mejorar la cobertura en la zona. Por cierto, otro de los males endémicos de estas zonas rurales.

Pero, lejos de alegrarse por la situación, varios vecinos de Castroverde de Campos han visto cómo esa antena de telefonía móvil les está perjudicando más que mejorarles la vida.

Así lo explica para EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, Maribel Rodríguez, una de las muchas vecinas afectadas por el asunto. "Al instalar la antena nos quedamos sin televisión y eso supone mucho trastorno sobre todo para tantos vecinos mayores que tenemos", detalla.

Sin saber muy bien a quién o dónde acudir, ya que la empresa instaladora de la antena no les dio más explicaciones, "entre unos y otros" han logrado averiguar que para que sus televisiones vuelvan a funcionar necesitan instalar un filtro que recoja las interferencias que el 5G provoca en sus TDT.

Y es que, al inicio de la TDT en España, se utilizaban las frecuencias de 700 MHz y 800 MHz. Sin embargo, estas bandas no son ilimitadas, y las operadoras necesitaban liberarlas para mejorar la cobertura móvil.

Así que primero se liberó la de 800 MHz para el despliegue del 4G, y más tarde la de 700 MHz, esencial para el 5G. Este proceso ha provocado interferencias en la señal de la TDT en algunos hogares, como en el municipio terracampino, y que necesitan de ese filtro para volver a ver su televisión.

Llega700

Un filtro que es de instalación gratuita a través de la entidad 'Llega700', designada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para "solucionar cualquier afectación" en la TDT por las emisiones de la tecnología móvil. O eso dice la teoría.

Maribel Rodríguez explica que no son pocos los vecinos, incluida ella, que han llamado insistentemente al número de atención de esta empresa para solicitar la instalación del filtro a todos los vecinos afectados. "Nos dicen siempre que toman nota y que en 24 o 48 horas se pondrá en contacto con nosotros un técnico, pero nunca llega", explica.

Tal es el hartazgo de algunos vecinos, que han optado por instalar el aparato en cuestión por su cuenta y de su propio bolsillo. Un filtro que tiene un coste de unos 110 euros, y al que tienen derecho de instalación gratuita, según lo acordado con el Gobierno de España a través del proceso del Segundo Dividendo Digital en 2022.

"Es una vergüenza que no nos hagan ni caso, te dan buenas palabras por teléfono, pero aquí no viene nadie", explica esta vecina. Un mes de espera para que esta entidad cumpla lo acordado con el Ministerio que, tal y como reza el acuerdo, es "garantizar soluciones ante las posibles incidencias o interferencias". Cosa que en Castroverde de Campos no está ocurriendo.

Los vecinos afectados han pedido ayuda al Ayuntamiento de Castroverde de Campos, quienes les insisten en que utilicen el número de atención de 'Llega700'. Pero Maribel cree que podrían "hacer más presión" y se queja de "la dejadez" de sus representantes.

También han solicitado ayuda a la Junta de Castilla y León, cuyos técnicos igualmente les insisten en que acudan de nuevo a ese número de atención, ya que son ellos los únicos encargados de solucionar su problema.

Pero mientras las llamadas de estos vecinos se suceden y la empresa en cuestión no les da solución, los días pasan y estos terracampinos suman días y días sin un servicio tan básico para la envejecida población de Zamora.