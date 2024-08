Varios peregrinos en bicicleta atropellados en una carretera en Zamora que se usa como Camino de Santiago sin serlo

Hacer el Camino de Santiago en bicicleta es una de las opciones más elegidas por los que desean realizar este proceso. Sin embargo, en esta ocasión ha podido ocurrir una desgracia ya que un ciclista ha resultado herido en un atropello en la N-631 en Zamora mientras realizaba esta ruta junto a otros compañeros. Según fuentes del 112 consultadas por este medio, este hombre de 68 años es el único herido, y ha sido trasladado al hospital de Zamora, aunque la ruta la estaba haciendo con otros ciclistas que por supuesto no han tenido que ser atendidos por los servicios de emergencia.

Así, una llamada que se recibió en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León solicitó sobre las 7.30 de la mañana de este sábado asistencia para este ciclista que había quedado inconsciente tras ser atropellado por un turismo en el kilómetro 5 de la carretera N-631, en Perilla de Castro (Zamora). El 1-1-2 avisó de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Zamora y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico. Además, la Guardia Civil tuvo que cortar temporalmente un carril del tramo para facilitar las labores de atención de los heridos.

"No es un Camino de Santiago"·

El herido, un varón de 68 años, fue atendido y trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Zamora. Ante esta situación la Asociación zamorana de los caminos de Santiago ha querido denunciar la situación que viven muchos peregrinos que deciden hacer este trayecto en bicicleta. “Desde nuestra asociación, deseamos la pronta recuperación de los afectados y que el accidente no les deje secuelas y se recuperen cuanto antes a su actividad diaria”, comienza el comunicado para posteriormente reclamar que “una vez más, queremos dejar manifiestamente claro, que la nacional 631 no es Camino de Santiago, algunos lo utilizan como un atajo, pero desde la asociación, siempre hemos dejado claro que el peregrino debe seguir las indicaciones que, mediante las flechas amarillas, colocamos para ellos, para que sigan el camino tradicional en el que procuramos evitar tramos peligrosos, como el que ha afectado a estos peregrinos.

Desde hace algunos años, la asociación, en coordinación con la dirección de tráfico de Zamora, viene insistiendo en los albergues que hay en nuestra provincia, que el trazado del Camino de Santiago, es por donde las flechas amarillas indican y cualquier otro trazado puede resultar peligroso, como es el caso de la nacional 631, en la que además de no contar con un arcén por el que poder avanzar, el cruce en esta vía por animales salvajes abundantes en la zona, puede provocar situaciones como la que desgraciadamente ha ocurrido.

“Somos conscientes, de que en los pueblos, con la mejor de las voluntades se trata de aconsejar a los peregrinos el sitio por donde pueden atajar y evitar kilómetros en su camino, pero el peregrino, no busca ahorrase kilómetros, quiere seguir el trazado por el que históricamente los peregrinos avanzaban, por eso, seguimos insistiendo en que los trazados del camino, están delimitados por las marcas que guían a los peregrinos (flechas amarillas, mojones, etc.), Tratar de seguir otros trazados para ir avanzando por la ruta de peregrinación, como pueden ser aplicaciones informáticas a veces erróneas, o dejarse aconsejar por personas que no son peregrinos y que con la mejor voluntad tratan de evitar hacer más kilómetros, cuando ese no es el objetivo de los peregrinos, son desaconsejables siempre en el camino", critican en su comunicado.

Desde la asociación vuelven a hacer un llamamiento a “aquellos responsables de albergues que provisionalmente atienden al peregrino, para que no le aconsejen otra cosa que no sea seguir por las indicaciones que se han establecido para el camino, porque los que estamos día a día en esta ruta, sabemos en todo momento, por donde debemos guiarles y aquellos lugares que no ofrecen ningún peligro para su integridad”.