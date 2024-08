El momento más emotivo del Sonorama en toda su historia: el regreso de Supersubmarina tras su brutal accidente

El Sonorama Ribera, uno de los mayores festivales de música que se celebra en España, concretamente en Aranda de Duero, nos tiene últimamente muy mal acostumbrados. Grandes carteles y grandes sorpresas. Sin embargo, la vivida este viernes 9 de agosto en la Plaza del Trigo quedará para la historia. Se podrá decir eso de “yo estuve allí”.

Y es que los miles de espectadores que estaban disfrutando de un viernes de música, vivieron un momento único. El regreso de Supersubmarina, el mítico grupo de música indie que desde el verano de 2016, cuando sufrieron un terrible accidente, no se sabía nada de ellos. Un siniestro que truncó una carrera que parecía no tener techo y en el mejor momento. Lo curioso es que todos los fans del Sonorama Ribera soñaban con verles, y este sueño se ha cumplido. Eso sí, no ha podido ser actuando, pero está claro que es un paso más hacia un posible regreso.

Regreso de Supersubmarina en el Sonorama

Su cantante, Jose Marín 'Chino', y su guitarrista Jaime Gandía han regresado a Aranda de Duero. Fue el propio director de Sonorama Ribera, Javier Ajenjo, quien dio la noticia. Se subió escenario y anunció que era el momento "más importante de todo el festival y de todo lo que ha pasado en muchísimos años".

Como no podía ser de otra manera, la plaza del Trigo estalló de alegría, y, por supuesto, de emoción. Miles de personas empezaron a cantar al unísono la letra de uno de sus temas, mientras los integrantes de la banda intercambiaron emocionados gestos de cariño y agradecimiento.

En la red social X (Twitter), pusieron una publicación en la que dicen: «Celebrando la vida con grandes amigos. Os hemos echado de menos, Pope y Juanca️».

El accidente

El 14 de agosto de 2016, en plena gira veraniega de promoción de su disco, sufrieron un grave accidente de tráfico que acabó con todos sus miembros en el hospital y temiendo por sus vidas. Juanca (el batería) fue el último de sus componentes en salir de la unidad de cuidados intensivos, pasando a planta el 29 de septiembre de 2016.

El golpe fue tan brutal que no volvieron a subirse a un escenario. Hasta este pasado viernes.