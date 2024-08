Las aceñas de Cabañales se convierten en un escenario de lujo para un innovador festival de música electrónica

Zamora acogerá este sábado 10 de agosto el primer Dantz Point, un evento innovador enfocado en la música electrónica de vanguardia con artistas locales, como parte de la programación del Verano Cultural del Ayuntamiento de Zamora. El evento se desarrollará en las aceñas de Cabañales desde las 18.00 hasta la 01.00 horas.

Dantz es un laboratorio de proyectos y marca cultural que lleva siete años promoviendo la música electrónica y de vanguardia a través de iniciativas como Dantz Festival, Dantz Club, Dantz Academy y Dantz Wear. Con más de 80 Dantz Point celebrados en diferentes localidades, esta iniciativa cultural ha consolidado una comunidad de artistas locales e internacionales.

El Dantz Point en Zamora contará con la participación de artistas locales y de áreas cercanas, reforzando uno de los principios fundamentales de Dantz. la creación de comunidad en cada localidad que acoge el evento.

Entre los artistas se encuentran Samu Larry, quien comenzó su carrera en 2015 en un club de Zamora y ha tocado en diversos clubes de ciudades como Madrid y Bilbao, destacando por su mezcla de afro house, house y electrónica.

También estará presente Rilo, un joven DJ y productor de Toro que, desde los 17 años, ha trabajado en salas como Zeus de Medina del Campo y La Divina Comedia de Zamora, y ha participado en festivales como Villatechnillo. Sus producciones han sido apoyadas por artistas como Richie Hawtin y Nicole Moudaber, y actualmente se enfoca en el progressive house y el minimal.

David Estévez, un músico zamorano activo en la escena techno desde 2016, también actuará en el evento. Influenciado por artistas como Inigo Kennedy y Óscar Mulero, ha participado en eventos como Aquasella On The Road y ha actuado en clubes como ByAlice y Mute (Medellín). Sus sesiones se caracterizan por ritmos sincopados y atmósferas envolventes. Además, Cherryphonic, DJ y productor de 29 años, presentará su estilo que combina el techno actual y de la vieja escuela, destacando por su enfoque en la parte rítmica y un diseño de sonido único. Tras haber sido residente en By Alice Zamora, ahora se centra en la producción musical en Madrid y busca trasladar su destreza en el estudio a las cabinas mediante un 'Improvised Live Set'.