La zamorana Marisa Sandoval reaparece en televisión para hablar del hombre del momento: "Escassi tiene un poder de seducción increíble"

La zamorana Marisa Sandoval ha reaparecido en el plató de 'Socialité Club' tras muchos años alejada del foco mediático. Cabe recordar que fue la primera tronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa', a comienzos de los 2000, donde se dio a conocer en el mundo rosa y de las celebridades a partir de su participación en el programa de Telecinco. Durante su carrera, aseguró haber mantenido relaciones sentimentales con varios rostros conocidos, incluido Cristiano Ronaldo, cuando llegó al Real Madrid.

Ha sido en esta vuelta a los platós, donde ha reconocido por primera vez con qué famosos ha estado, además del exjugador del Real Madrid, y entre ellos destaca el hombre del momento: Álvaro Muñoz Escassi. El jinete está en el ojo del huracán tras haber roto su relación de más de tres años con María José Suárez, desatando la polémica del verano por una presunta infidelidad. En su visita al programa de María Verdoy, la zamorana habló abiertamente sobre su relación con la expareja de Lara Dibildos.

"A Escassi lo conozco desde hace muchos años y no hemos tenido una relación de ningún tipo, pero hemos tenido una amistad. Hace mucho que no hablamos", aseguraba la zamorana, quien recalcaba que no tenía ni idea de "lo que le estaba pasando ahora. Su relación se remonta a 2008 o 2009, donde se conocieron "en un cumpleaños en un bar en una fiesta privada". Marisa y Álvaro intercambiaron sus números de teléfono "y seguimos hablando. Hemos coincidido muchas veces. Una vez me invitó a comer", relató Sandoval.

Marisa Sandoval fue la primera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Mediaset

La presentadora de 'Socialité Club' le preguntó sobre el poder de seducción de Escassi, a lo que Marisa respondió claramente: "Tiene un poder de seducción increíble". La zamorana ha destacado que Escassi es "muy educado, se sabe comportar, sabe lo que tiene que decir". Y tampoco se ha quedado corta hablando de su físico, del que ha destacado que "es muy atractivo". Además, considera que el jinete "no es ningún inculto, tiene labia y sabe cómo conquistar a una mujer. Es muy divertido".

Además, la modelo y empresaria reveló que llegó a conocer a Anna Barrachina, hija del jinete en un restaurante "Me la presentó, pero sin ningún propósito. Una niña encantadora y guapísima. Alguna vez me ha invitado a Tarifa y a Marbella, pero nunca se dio nada porque yo tenía una relación. Nunca me enamoré de él ni le busqué más", ha explicado.

A pesar de los años, nunca perdieron el contacto con el jinete. Marisa Sandoval ha desvelado que volvió a quedar con Escassi tras su ruptura con Raquel Bernal en 2019. La zamorana ha asegurado que en aquel momento "no estaba con ninguna pareja". En aquellos años, la extronista asegura que "cuando quedábamos lo pasábamos bien, incluso con amigos. Nunca le he preguntado ni él a mí… no era una relación seria".

Marisa Sandoval es licenciada en Sociología, técnica en Recursos Humanos y una gran amante del deporte y del baile. Antes de entrar en el programa de citas, trabajaba como modelo y actriz y representó a Zamora en la gala de Miss España de 2002.

Actualmente, aunque vivía alejada de la televisión, la extronista supo aprovechar su paso por los platós para reinventarse como empresaria, fundando su propio centro de belleza, Marisa Sandoval Luxury Beauty, que mantiene en activo.