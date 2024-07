UGT denuncia que una residencia ha externalizado a dos trabajadoras tras ser elegidas representantes sindicales

UGT Zamora ha denunciado una "persecución" en la residencia de mayores Fundación 'La Inmaculada Concepción' de Villalpando a sus representantes sindicales por parte de la dirección del centro, tras ser elegidos por mayoría en las últimas elecciones sindicales. En concreto, el sindicato asegura que la directora de la residencia y el alcalde del municipio, Emiliano de la Puente, han tomado la decisión de externalizar a dos de los tres representantes sindicales elegidos para impedir que puedan ejercer su labor democráticamente otorgada, al no ser ya empleadas directas de la Fundación.

Raúl Castaño, secretario Provincial de UGT-Servicios Públicos Zamora, ha detallado que el pasado 19 de junio, los trabajadores del centro votaron a sus tres representantes sindicales, entre los candidatos presentados por UGT, CC. OO. y CSIF. De estas votaciones resultaros elegidos un hombre y dos mujeres, todos ellos pertenecientes a UGT.

Castaño asegura que, desde ese momento, la actitud hacia los tres empleados en cuestión comenzó a ser tirante por parte de la directora del centro que "estaba molesta porque no habían salido elegidos compañeros más afines a ella". En este punto, UGT asegura que la directora, en complicidad con el alcalde patrono de la Fundación 'La Inmaculada Concepción' de Villalpando, tomaron la determinación de externalizar los contratos de limpiadoras correspondientes a las dos mujeres elegidas de UGT.

Unos puestos que las hacen ser legalmente trabajadoras de una empresa externa de Huelva, con sus convenios correspondientes y que, por ende, no pueden representar al resto de trabajadores en el comité sindical. Ante este movimiento, que UGT considera que se "ha engañado" tanto al sindicato como a las propias empleadas. Y es que el sindicato pidió explicaciones a Emiliano de la Puente, "quien nos aseguró que esta decisión estaba planeada desde hace cuatro meses antes". Algo que UGT no cree porque "de haber sido así nos podrían haber avisado para que estas dos compañeras no concurrieran en las elecciones sindicales".

Raúl Castaño cree que las razones esgrimidas por el alcalde y patrono de la Fundación "son incomprensibles y no miente". Para UGT esta decisión solo responde a "una persecución" a su sindicato y sus representantes. Raúl Castaño explica que ambas trabajadoras son vecinas de Villalpando, que residen en la localidad y que nada tienen que ver con la empresa externa "de las que las quieren hacer depender". Por eso lo achaca exclusivamente "a un acto de mala fe".

Pero no acaba aquí el asunto. El tercer elegido de UGT, "el más votado con un 80%", ha sido designado a un horario desde las 15.30 horas para llevar a los usuarios "al huerto en la horas de máximo calor". Otro gesto más que UGT cree que responde a esta campaña contra sus representantes sindicales.

De momento, UGT ha pedido al patronato de la Fundación que les faciliten en expediente de externalización para comprobar la legalidad del proceso. Raúl Castaño advierte que si no entregan toda la documentación requerida, acudirán al comisionado de transparencia.