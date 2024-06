Premios Retos WE: porque la ingeniería también es para las mujeres

El pasado lunes, 17 de junio, se hizo entrega de la segunda edición de los premios Retos Women Enginners en el Salón de Actos del Campus Viriato. Este año, los tres centros educativos que han participado en este Certamen, presentando sus resoluciones a los retos son el CEIP Nuestra Señora de la Paz de Villaralbo, el IES Poeta Claudio Rodríguez de Zamora y el IES Claudio Moyano de Zamora.

Los premios que cada centro recibió en función de su categoría fueron los siguientes:

A los ganadores de primer premio, los alumnos de 6º de primaria del CEIP Nuestra Señora de la Paz con sus propuestas para el Reto 2 'Equilibrio de figuras planas', se le otorgaron dos kits de Arduino: Science Kit R3 y Education Starter Kit valorados en 500 euros.

Los alumnos de 2º de la ESO del IES Poeta Claudio Rodríguez con su propuesta para el Reto 7 'El planeta está en nuestras manos. RECICLA', se les otorgó un Arduino Sicence kit R3, valorado en 250 euros.

Los ganadores del tercer premio recibieron un kit de Robótica Educativa STEAM y un kit Micro bit Go V2.2, valorados en 125 euros. Los premiados fueron cuatro alumnos de 2º de la ESO del IES Claudio Moyano por su propuesta para el Reto 13 '¿Qué sabes de los subproductos agroalimentarios?', y dos alumnas de 3º de la ESO del IES Poeta Claudio Rodríguez, por su propuesta para el Reto 1 'Alimentación Kilómetro 0'.

Los premiados con el primer accésit, los alumnos de 6º de Primaria del CEIP Nuestra Señora de la Paz recibieron un kit Micro bit Go V2.2, valorado en 75 euros, por sus propuestas para el Reto 10 'Mensajes secretos con disco cifrador'.

Además, todos los alumnos recibieron un diploma de participación y un premio

por su esfuerzo y dedicación, entre los que se podían encontrar un kit de caja de cambios o un kit excavadora hidromagnética.

En el acto estuvieron representantes de las instituciones colaboradoras con el

proyecto, quienes fueron los encargados de hacer entrega del diploma y del premio a cada centro. Estos fueron: José Luis Pérez Iglesias, como director de la Escuela Politécnica Superior de Zamora; Auxiliadora Fernández López, como concejala de Servicios Sociales y Mayores, Igualdad y Cooperación, Salud Pública; Susana Olmos Migueláñez, como directora del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación; José Luis Hernández Merchán, como decano Colegio Ingenieros Técnicos Industriales de la provincia de Zamora; Ana Belén González Rogado, como coordinadora del Proyecto 'All we are Steam'.

También asistieron las investigadoras, miembros del equipo, así como familias y profesorado de los participantes. Desde la organización felicitan a todos los centros premiados "por su implicación y participación", y afirman que ya están comenzando a pensar en la organización de la siguiente edición.