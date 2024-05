'De tapas por toda Zamora' llega este año con novedades: el festival se amplía a los establecimientos de la provincia

La Asociación Zamorana de Empresarios Hosteleros (Azehos) ha presentado hoy, 31 de mayo la nueva edición de la feria 'De tapas por Zamora', que se celebrará hasta el próximo 16 de mayo. Este año cuenta con novedades, ya que participan establecimientos de toda la provincia.

La representante de Azehos, Natalia García, ha explicado que "en esta ocasión hacemos además una sinergia para apoyar el festival de rock Z Live" que tendrá lugar en las mismas fechas. Además, ha confirmado que "el concurso de tapas de Castilla y León se celebrará en Zamora", y que los tres ganadores del festival "participarán en el concurso".

Aunque el jurado ya ha emitido su voto sobre los productos, "no se darán a conocer hasta que no termine el festival". El precio de la tapa es libre, aunque no puede superar los 2,5 euros, salvo que se sirva en mesa o en terraza, que puede aumentar un 20% más.

La técnico de comunicación de Caja Rural, Laura Huertos, ha manifestado la importancia de la hostelería y que "se fomente el sector a través de iniciativas como esta". Por su parte, Christoph Strieder, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, ha expresado que "en Zamora la tapa es un producto que funciona, un producto marca España", y ha recalcado que "este año tenemos la 'Tapa Rock' al juntarse con el festival de rock Z Live".

Las localidades que participan en este festival son Fermoselle, Villaralbo, Puebla de Sanabria, Coreses, Lubián, Asturianos de Sanabria, El Puente de Sanabria y San Martín de Castañeda, además de Zamora capital.