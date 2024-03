La recompensa de una vida dedicada a la bici: la familia zamorana Lastra alcanza lo más alto del ciclismo mundial

En Zamora el apellido Lastra va unido al mundo del ciclismo. Esta familia dedicó toda su vida a proveer de los mejores equipamientos a clientes y deportistas zamoranos, con mimo, esmero y mucha cercanía. Pero las ganas de seguir ofreciendo los mejores productos a los ciclistas no se apagaban por el hecho de no tener tienda de venta al público, si no que desde su fábrica surten hoy en día a ciclistas profesionales de todo el mundo.

José Lastra se mantiene unido al mundo de las dos ruedas, pero con una vuelta de tuerca novedosa, pionera y que ha llegado a lo más alto del mundo del ciclismo. Resulta que hace ya ocho años que José, heredero de la gran historia de esta empresa familiar, decidió tomar otros derroteros en el mundo de la distribución deportiva. Así que creó la empresa Navali Factory Bike, especialista en la fabricación de productos de ciclismo, desde la pequeña localidad de Entrala para el mundo entero.

Navali fabrica productos propios como lubricantes, aditivos, ceras lubricantes, limpiadores, antipinchazos, bidones de ciclismo, aunque su creación estrella es el desarrollo de lubricantes y esprays con grafeno puro 100%. Se trata de un lubricante pionero en el mundo del deporte por su contenido en Grafeno, que consigue una eficiencia "única" en las bicicletas. Las marcas Klein, Navali y Oneka presentan varias gamas diferentes, que los expertos en la materia califican como de extraordinaria calidad.

José Lastra desarrolló este innovador producto hace más de cinco años. No existía nada igual, aunque "ahora lo trabajan otras marcas también", explica, y con él ha logrado llegar a lo más alto de esta competición. Se fabrican estos productos, con una desarrollada automatización, desde la pequeña Entrala y, posteriormente se vende y distribuye con una red comercial que ya alcanza los 12 trabajadores.

Tienda de la familia Lastra en San Pablo Cedida

Es este equipo comercial el que ha ido dando a conocer su producto entre equipos y corredores hasta lograr un crecimiento exponencial y que ha calado de lleno en los mejores equipos del país. "La empresa es familiar, pero tenemos un volumen de ventas de unos 300.000 productos al año", explica Lastra. Tanto es así, que el próximo paso de la empresa es abrirse al mercado europeo y entre otros puntos de venta, sus productos ya pueden comprarse en el gigante del deporte Decathlon.

Patrocinio con grandes equipos

Tras un boca - oreja exitoso, llegó la comprobación de los corredores de que sus bicicletas "eran más eficientes y rápidas" si utilizaban sus lubricantes de grafeno. Y "aunque no es nada fácil porque tú das un producto de calidad, pero la publicidad y el prestigio se lo quedan muchas veces otros, porque ponen mucho dinero para ser sponsors de estos grandes equipos", esta empresa zamorana, además de ser pionera en la utilización de nuevos aditivos, ha logrado hacerse un hueco entre los grandes del sector.

Estos patrocinios también suponen un desembolso económico para Klein muy importante, pero con el que esperan seguir creciendo. José Lastra explica que equipos como Euskaltel y Kern fharma, consumen al año "unos 25.000 bidones cada uno y todo sale de nuestras instalaciones de Zamora".

Pero en el caso de sus famosos lubricantes con grafeno, indica que "se los damos sin costo a todos los equipos que sponsorizamos, y entre los cuales se encuentran dos campeones de España, los zamoranos Sara Yusto y Anderson Prieto". Y añade que con sus lubricantes con grafeno "se ganó la medalla de oro de BTT en los juegos olímpicos de Tokio".

Klein Grafeno

Aunque sin duda su gran salto a lo más alto del mundo del ciclismo ha sido el reciente contrato de suministro con UAE Team Emirates. Actualmente este es el mejor equipo del mundo y quienes próximamente disputarán, Giro d'Italia, Tour de France y la Vuelta a España

"Es un orgullo poder decir que, desde una empresa familiar de Zamora, dedicada toda la vida al ciclismo, estemos trabajando con el mejor equipo del mundo", explica José Lastra. Son todo un referente de su sector, desde la pequeña Zamora al mundo, y eso le hace muy feliz, sobre todo tras las décadas de esfuerzo y sacrificio de su familia a través de sus tiendas Lastra. "De este saber hacer, tiene mucha culpa mi padre", finaliza.