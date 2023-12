"Está en pañales": Puente reconoce que no se puede hacer la autovía A-11 de Zamora "a corto plazo"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunciaba esta mañana un importante avance para la A-11, en concreto a su paso entre la Variante de Aranda de Duero (Burgos) y Langa de Duero (Soria). El vallisoletano explicaba que se aprobará su licitación por 212 millones durante el próximo Consejo de Ministros, el 27 de diciembre. Se trata de la "segunda más importante" realizada por la Dirección General de Carreteras en los últimos años.

Ante este importante anuncio, Puente también fue cuestionado por la transformación de la peligrosa N-122 en autovía A-11, a su paso por Zamora hasta la frontera con Portugal. Una obra ansiadamente solicitada por la provincia y que acumula décadas se retrasos y miles de muertos durante este tiempo.

El ministro de Transportes fue claro y directo sobre el futuro de la autovía entre Zamora y Portugal; y admitió que "va mal". Puente explicó durante un foro político celebrado en Valladolid, que los tramos de Zamora están "en pañales", a excepción de aquel que une la frontera lusa con la localidad de Trabazos.

Un tramo de apenas un kilómetro, cuyo proyecto de construcción fue aprobado el pasado 5 de abril de 2023. El proyecto contempla la ampliación a autovía de la actual N-122, así como la ampliación de un paso inferior existente y la construcción de un nuevo paso superior de 30 metros de ancho para la permeabilidad viaria y faunística de la zona.

Además, se implementarán medidas geotécnicas de sostenimiento de los taludes de desmonte, nuevos caminos de servicio laterales, drenaje transversal y longitudinal, señalización horizontal y vertical, elementos de seguridad viaria y medidas correctoras medioambientales.

Pero Puente admitía que el resto de la N-122 no cuenta tan siquiera con documentación e informes necesarios para encargar las obras. El ministro de Transportes indicaba que, en general, la futura A-11 a su paso por la provincia está "verde", ya que la mayor parte de sus tramos "no tienen tan siquiera estudio". Por ello, sentenciaba que no iba a prometer la transformación de la N-122 de Zamora en autovía "a corto plazo".

