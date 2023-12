Salen a la venta las entradas para el 'Z Live Rock' Zamora donde actuará Europe

Viernes 14 de junio

Las entradas para la segunda jornada costarán 80 € + GG y cuyo plato fuerte es el concierto de Kreator en un exclusivo concierto en España en todo el 2024. Además de los alemanes, en el escenario Silver Stage tocarán Leprous, The Black Dalia Murder, Vhäldemar, Rise To Fall y Dawn of Extinction. Mientras, en el Cooper Stage, lo harán Hammerfall, en su único festival en todo el país, Insomnium, Annisokay, Twilight Force t Against Myself.