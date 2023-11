La mítica banda Europe actuará en Zamora en un concierto único

La histórica banda sueca de rock Europe actuará en junio de 2024 como cabeza de cartel del Festival Z! Live Rock. Los creadores del mítico tema 'The final countdown' o 'Carrie' actuarán en el recinto ferial de Ifeza en una apuesta increíblemente ambiciosa del evento heavy metal zamorano por excelencia.

Si el año pasado el Z! Live ya dejaba a miles de personas con la boca abierta con Helloween como cabeza de cartel, que Europe sea su protagonista este año rompe todas las expectativas. El grupo sueco viene a desarrollar su gira de 40 aniversario por ciudades como Zúrich, Milan, Londres, París, Oslo o Estocolmo. La banda solo tenía agendadas actuaciones para 2024 en Japón y ahora se confirma que en junio ofrecerán el único espectáculo en España, de momento, nada menos que en Zamora.

Así lo han desvelado el responsable de comunicación del festival, Andrés Cid; el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; y el diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández, como colaboradores del show. Quienes han especificado que los suecos actuarán el primer día del festival, el jueves 13 de junio, junto a Doro, Obus o Eluveitie, entre otros. Además, Europe ofrecerá su show al completo, "como todos los cabezas de cartel", tal y como especificaba Andrés Cid.

Y es que el Festival Z! Live Rock 2024 ya es el evento musical y cultural más multitudinario de la provincia. No en vano, en la última edición acudieron más de 8.000 personas y ya se ha coronado como uno de los festivales de heavy más importantes de nuestro país.

Tanto es así, que para la edición de 2024, los organizadores esperan alcanzar la cifra de 10.000 asistentes. "Tampoco queremos superar esa cifra, no nos interesa que se masifique, ya que queremos que se mantenga el espíritu familiar y cercano", precisaba Andrés Cid.

Un camping cerca de Ifeza

La organización tiene claro que Zamora se ha convertido en "un destino turístico preferente para los heavys del país. Un templo del metal". Andrés Cid ha detallado que los asistentes al Z! Live no solo vienen atraídos por el gran cartel de artistas nacionales e internacionales, sino "por lo que la ciudad ofrece y como se les trata". Así que llegan por la música y, como no, se enamoran de Zamora.

Un público del que Andrés Cid ha destacado que vienen a divertirse "y tienen un comportamiento ejemplar". La organización señala que en ninguna edición se ha producido ningún disturbio o problema, y que, además, son una gran masa de gente que "deja mucho dinero". Por lo que cree que tanto el festival como los hosteleros y la propia ciudad "debemos cuidarlos mucho".

Por ello, y para solucionar problemas detectados el año pasado, el Ayuntamiento de Zamora cederá el uso de varias parcelas cercanas a Ifeza para trasladar el camping que antaño se ubicaba en Cabañales. Andrés Cid ha explicado que esta es una medida muy necesaria porque "tenemos que incentivar la quedada en el camping, ya que los hoteles y hostales de la ciudad no dan abasto".

Completan el cartel del evento en Ifeza los alemanes Avantasia, Kreator (con fecha exclusiva), Hammerfall (en su único festival en España en 2024), At the Gates, Leprous, Eluveitie, Insomnium, Orden Ogan, Decapitated, The Black Dahlia Murder, Annisokay, Twilight Force, Perséfone, y los españoles Leo Jiménez, Vhäldemar, Ars Amandi y Dawn of Extinction.

El abono de tres días tiene un precio actual en promoción de 110 euros, más 11 euros de gastos de distribución, de venta en la propia web del festival.

