El director de UNED Zamora: "Nuestros resultados en oposiciones tienen una diferencia brutal sobre cualquier otra universidad"

Existe una universidad en España que no exige nota de corte, no tiene límite de plazas para sus grados y que te permite estudiar casi cualquier carrera desde el último rincón del país. Da igual si vives en una capital o en un pueblo de la comarca más remota de la provincia de Zamora. Una universidad que solo en Zamora y Salamanca supera los 1.750 alumnos con 23 grados diferentes, entre ellos, con temáticas tan novedosas como Ingeniería de la Energía.

Se trata de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), pionera absoluta en nuestro país de la ahora tan de moda semipresencialidad, que la pandemia del COVID aceleró a pasos agigantados. Pero antes del confinamiento, la UNED ya llevaba décadas ofreciendo formación universitaria a distancia. A cualquiera capaz de adaptarse a su modelo educativo. Porque ojo, que la UNED no tenga nota de corte o límite de plazas no significa que no sea exigente. Lo es y mucho. Así lo reitera su director en Zamora, Antonio Rodríguez, quien deja claro que la UNED puede hacer realidad "los sueños" profesionales y formativos de cualquiera, si es capaz de adaptarse al modelo único de sus enseñanzas.

Aquí prima la disciplina personal, la autoexigencia y el autocontrol. Cada uno es dueño de su esfuerzo y, aunque la UNED pondrá a las mejores herramientas formativas, orientadoras y tecnológicas al alcalde de sus alumnos, serán ellos quienes deberán dar lo mejor de sí mismos. En resumen, todas las facilidades para estudiar qué, dónde, cómo y cuándo desees, pero a cambio la UNED exige todo el esfuerzo posible como "centro de excelencia" que presume ser.

En la mente colectiva está esa idea de que la UNED es una alternativa educativa para aquellos que en su día no pudieron estudiar, que desean formarse en una segunda carrera o que necesitan ampliar sus estudios. Pero lo cierto es que, tras la última jornada de puertas abiertas del centro en Zamora, se ha detectado una tendencia de cambio, aupada lógicamente por la pandemia del COVID que dejó ver la potente estructura de modelo semipresencial que la UNED tenía desde hace décadas.

Así que si todas las universidades del mundo tienden ya hacia ese modelo, ¿por qué no apostar por quienes fueron pioneros en él? El plazo de matrícula para el nuevo curso académico 2023/24 estará abierto hasta el 23 de octubre. Para animar a los interesados, EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León mantiene una charla con el director de UNED Zamora donde explica con una contagiosa pasión las ventajas de apostar por una formación universitaria en la UNED.

Pregunta.- El pasado jueves se celebró la jornada de puertas abiertas en la UNED de Zamora. ¿Cómo han sido las sensaciones? ¿Se han acercado muchos interesados?

Respuesta.- La verdad es que han sido muy positivas, porque este año ha habido una gran presencia de alumnos, más que en otras ocasiones. Han ido pasando por las diferentes aulas que habilitamos, y han podido hablar con los tutores de las distintas materias, que les han ido orientando sobre el contenido de las asignaturas; del contenido del grado concreto sobre el que pedían información; sobre cómo afrontar una carrera en esta universidad, que como se sabe tenemos una metodología distinta y, por lo tanto, sí que conviene primero adaptarse a esta metodología antes de lanzarse de lleno a los estudios universitarios. Tenemos una metodología distinta, pero tenemos un nivel de exigencia similar, sino mayor, al resto de universidades del Estado. Como toda universidad pública tenemos que garantizar que nuestros titulados sean de primerísimo nivel, y eso es algo que creo que el mercado del laboral nos lo reconoce, y nos tiene muy orgullosos de ello.

P.- El curso pasado se estrenaba los grados de Educación Infantil, Ciencias Ambientales e Ingeniería de la Energía, ¿cuál es el balance tras pasar el primer año? ¿Cómo han ido las matriculaciones este nuevo año?

R.- Es más o menos lo esperado. El grado de Educación Infantil tuvo una gran aceptación, con más de 30 alumnos en primero, y este año incorporamos el segundo curso. El grado de Ciencias Medioambientales estuvo en el nivel de las carreras de ciencias, que como es conocido tienen bastantes menos alumnos que las de humanidades. En este caso hubo unos 18 o 20 alumnos. Y en el caso de Ingeniería de la Energía también estuvo en la línea del esperado, con una decena de alumnos.

"Creemos que los zamoranos tienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano español a poder acceder a esas carreras de mucho empleo"

P.- Ingeniería de la Energía es un tema especialmente candente en la provincia. ¿Es síntoma de que la UNED escucha y se preocupa por las necesidades de Zamora?

R.- Pues es tan evidente como que estamos preparando para el mes de noviembre un curso sobre los pros y contras de la energía renovable. Además, pretendemos que no sea un curso aislado, sino que se institucionalice como uno de los cursos recurrentes de este centro para el futuro, de la misma forma que tenemos el curso de Especialización en Derecho Civil o el curso de Patrimonio. Pretendemos que sea uno de los temas recurrentes hacia el futuro, a través de la Cátedra de población, vinculación y desarrollo. Y a partir de ahí, también trataremos el tema de la gestión del, que creemos que es otro tema fundamental para esta provincia. Estamos a la espera de que podamos poner en marcha, no sé si en este curso, porque ya tenemos un poco saturado, o en el siguiente, un curso sobre la gestión medioambiental, que entendemos que es igualmente otro de los temas vitales para el futuro de esta provincia.

P.- ¿Tienen pensado el centro ampliar más la oferta educativa?

R.- Eso está en manos de nuestros patrones, obviamente. La ampliación de tres grados nuevos en el curso pasado llevó al límite las posibilidades económicas y espaciales del centro. Desde la dirección del centro hemos propuesto que, en el momento en que podamos disponer de más espacio y más medios económicos, Zamora pueda contar con 30 grados universitarios, porque los grados que nos faltan son de muy alta empleabilidad, y creemos que los zamoranos tienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano español a poder acceder a esas carreras de mucho empleo. Por ejemplo, en nuestro grado de matemáticas, los alumnos de tercero suelen estar ya empleados con salarios realmente altos. ¿Cuál es el problema? Que necesitamos medios económicos. Además, esas carreras suelen tener pocos alumnos. No son carreras masificadas, con lo cual la posibilidad de autofinanciación es absolutamente nula. Necesitamos financiación externa, y eso está en manos de nuestros patronos.

P.- ¿Cuántos alumnos tiene ahora mismo la UNED de Zamora?

R.- No puedo darle el dato exacto porque estamos en plazo de matrícula y depende también de cómo han caído los exámenes de septiembre. Muchos alumnos recibiendo ahora las notas de los exámenes de septiembre, y están esperando para matricularse en función de si aprobaron o no, por lo cual es un momento muy complicado para poder dar cifras. Le puedo decir que el curso pasado tuvimos 1.715 alumnos en las enseñanzas regladas, y llegan a más de 2.000 alumnos en el resto de cursos organizados por el centro.

"Si el alumno entiende el método, tiene una ventaja competitiva en las oposiciones brutal, porque, en definitiva, nuestra forma de preparar es la propia de las oposiciones"

P.- ¿Qué tiene de especial la UNED frente a otros centros universitarios?

R.- Mira, yo entiendo que con cierta edad hay que ir a la universidad presencial y en ciudades universitarias. Es un desarrollo vital y creo que con cierta edad hay que ir allí. Pero, si no se puede o no se quiere, por las razones que uno tenga, somos una solución perfecta. Si tú esa parte complementaria no la quieres o no la necesitas, somos una magnífica opción porque ya no tienes la presión de la nota de corte ni tampoco límite de plazas en los grados; no así en los másteres o los doctorados, que son durísimas.

Por otra parte, si te adaptas a nuestra metodología, te vamos a dar una ventaja competitiva para las oposiciones fantástica, porque aquí tú tienes que organizarte por ti mismo. Tú eres el responsable. Hay que entender la filosofía que esconde esta universidad, que es heredera de la institución libre de enseñanza, donde se implantó una metodología que se basa en la capacidad de autoorganización de la persona. Nosotros creemos en la libertad, donde tú decides si vienes o no vienes. Yo creo que un chico de 18 años puede estudiar aquí sin ningún problema entendiendo nuestro sistema. Por eso siempre decimos que el primer curso se haga de pocas asignaturas. Incluso si tienes trabajo o cosas por el estilo, que no pases de dos asignaturas; y cuando aprendas el método, ya puedes hacer lo que tú veas. Si el alumno entiende el método, tiene una ventaja competitiva en las oposiciones brutal, porque, en definitiva, nuestra forma de preparar es la propia de las oposiciones. Tú tienes que auto-organizarte para preparar las oposiciones. Así, nuestros resultados en las oposiciones en datos porcentuales tienen una diferencia brutal sobre cualquier otra universidad. Pero por razones obvias. El sistema es así, punto.

P.- El modelo semipresencial que desde hace décadas es su seña de identidad ya está implantado en muchas universidades, ¿qué opina de esto? ¿Cree que era la tendencia natural? ¿Qué le han visto la efectividad?

R.- Probablemente, la pandemia ha hecho más visible esto. Durante la pandemia la UNED tuvo que socorrer al sistema universitario español. Obviamente, primero socorrimos a los nuestros, pero un mes después estábamos dando soporte a todo el sistema universitario español a nivel informático, para que pudiera dar las clases online, hacerse los exámenes mediante la plataforma AvEx que creó la UNED. Hoy, obviamente, no vale. Fue válida en un momento dado, pero obviamente hoy no es un sistema adecuado para hacer exámenes y menos con nuestros volúmenes. Pero resolvió una situación puntual y muy coyuntural.

"Esta universidad va a tu ritmo, te da muchas facilidades, llega al último rincón, garantiza la igualdad de oportunidades, pero esa igualdad de oportunidades no es gratis"

Para nuestros alumnos es fundamental, aunque ellos no sean conscientes de ello cuando tienen que hacer los exámenes, la dureza de nuestros exámenes porque, principalmente, de la dureza de nuestros exámenes surge el prestigio de los títulos de esta universidad. Si los titulados de esta universidad tienen una altísima empleabilidad es, en buena parte, es por la dureza de esos exámenes, por el rigor universitario utilizado en todas y cada una de nuestras actuaciones. Eso nos hace competitivos al máximo. Por eso, nunca decimos que esta universidad sea fácil. Esta universidad va a tu ritmo, te da muchas facilidades, llega al último rincón, garantiza la igualdad de oportunidades, pero esa igualdad de oportunidades no es gratis. Cada persona tiene la oportunidad de poder alcanzar lo máximo con su esfuerzo y tiene que ser realmente competitivo. Y para eso esta universidad trata de ser la mejor en todo. Y por eso nuestros exámenes son duros.

P.- Hablábamos antes de que UNED escucha y analiza las necesidades de una provincia como la nuestra, donde dos sus grandes problemas son la dispersión geográfica y la sangría poblacional, muchas veces motivada precisamente por la necesidad de salir a formarse a las grandes urbes. Parece que la UNED está pensada precisamente para contrarrestar eso, ¿no?

R.- Nació para eso. La UNED nació como la única universidad pública del Estado para garantizar la igualdad de oportunidades de personas y territorios; llegando al último rincón del país y dándole las mismas oportunidades que a los alumnos de las grandes ciudades cualquier otro lugar. Nosotros llegamos con los sistemas online hasta el último punto; tenemos centros o aulas dispersos por toda España, casi 61 centros y hasta casi 200 aulas por toda España. En Zamora, que llevamos las provincias de Zamora y Salamanca, tenemos el centro de Zamora, el aula de Benavente, el aula de Ciudad Rodrigo, el aula de Béjar, y además un aula sénior de extensión universitaria, que van a pasar a ser ahora, en Puebla de Sanabria. Y la pretensión es hacer más aulas de extensión universitaria, porque creemos que no necesitamos ya más aulas integrales, que ofrezcan todo el servicio, porque las nuevas técnicas de información facilitan cosas que hace unos años no disponíamos.

"Provincias como la nuestra no tenían ninguna otra opción de estudiar algunas carreras, pero ahora tenemos 23 titulaciones, que es un número importantísimo. Pocas universidades tienen tantas"

Nuestro modelo siempre ha sido el mismo desde hace 50 años, es decir, hace 50 años lo hacíamos mediante unidades didácticas enviadas por correo postal, que era la fórmula que había entonces, y hoy nos han cambiado el medio, en lugar de enviarte una unidad didáctica, te lo cuento mediante un sistema de streaming u otras fórmulas. Y siempre ponemos cerca centros de total apoyo, que es lo que son el centro de Zamora y los restos de los 60 centros que tenemos por toda España, donde tenemos profesores que estén cerquita, que te puedan resolver cualquier cuestión. Provincias como la nuestra no tenían ninguna otra opción de estudiar algunas carreras pero ahora tenemos 23 titulaciones, que es un número importantísimo. Pocas universidades tienen tantas titulaciones, y cualquiera en Zamora no tiene al lado esto. Llegamos hasta el último rincón, por lo tanto, agregamos la igualdad de oportunidades a los territorios, pero también a las personas, porque aquí no hay diferencia de edad, tenemos alumnos que acaban de terminar el EBAU, y alumnos de 60 años que quieren hacer una segunda carrera, o que quieren hacer aquella carrera que no pudieron estudiar cuando eran jóvenes. Y todo esto sin ningún tipo de distorsión, de una forma absolutamente natural y perfectamente conectada a todas ellas.

Pero, además tenemos también la unidad de UNIDIS (Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad), que permite que cualquier persona con cualquier nivel de discapacidad, pueda estudiar. La UNED se adapta absolutamente a cada persona. Es decir, una universidad con 200.000 alumnos, el mayor campus de Europa, con mayor número de alumnos de España, con gran diferencia, se adapta a cada individuo. Para nosotros el centro es la persona, su libertad, y darle la oportunidad a cualquier persona, para poder cumplir todo eso. Así que lo personalizamos hasta el extremo, en cada uno de los impuestos.

P.- ¿Cómo es ese alumno de la UNED? ¿Sigue siendo esa persona que quiere estudiar una carrera o va cambiando ya la tendencia?

R.- Ha cambiado muchísimo con la pandemia. Ya iba despuntando antes, pero durante la continuación de la pandemia, hay un nuevo modelo y conviven dos tipos de alumnos. El tradicional, de 25 a 35 años, es el más típico, que dejó sus estudios y que quiere recuperarlos; o que no estudió nada y se dedicó a trabajar y no estudió una carrera. Ese es un alumno tipo de toda la vida. Y con este alumno convive el alumno de que acaba de terminar la EBAU, o bien porque no puede entrar en la universidad presencial, o bien porque opta, porque como las universidades presenciales están tendiendo a esta semipresencialidad nuestra, opta ya directamente por nosotros. Tenemos un importante número de alumnos chicos muy jóvenes, que terminan la EBAU y empiezan la carrera en esta universidad.

Por eso, a partir de enero, intentaremos pasar por los institutos para que nos conozcan. Porque creo que uno de los problemas es que no nos conocen, ni nos tiene en cuenta como una opción. Queremos que sepan que nosotros no les vamos a exigir nota de corte; les vamos a exigir que estudien mucho, eso sí, y van a tener una dureza especial en los exámenes.

P.- ¿Van a realizar otras acciones para que los jóvenes les conozcan y para que les expliquen qué es la UNED?

R.- Nos faltan más cosas, nos falta que la sociedad en general sepa qué somos. La gente sabe que existe la UNED, pero no sabe muy bien qué somos o qué hacemos. Mucha gente no es consciente de que aquí todos hablan del problema de la despoblación, pero aquí tenemos la Cátedra de población, vinculación y desarrollo. Tenemos los mejores estudios de España sobre la inmigración que se ha producido en la comunidad castellano y leonesa. Que conocemos muy a fondo el cómo, el porqué, qué siente la gente, que nos falta muchísimo más por saber, que tenemos fondos bibliográficos de los centros de migrantes por todo el mundo, en América, en Europa, y que tenemos gran parte de ellos recogidos aquí y seguimos buscando. Eso hace que tengamos los estudios de población más detallados y que nos permite iniciar un modelo nuevo sobre el tema de la población vinculada y sus efectos económicos sobre el territorio. Hemos visto, analizando el pasado, la influencia que tiene.

Nosotros trabajamos mucho con el sector agroalimentario, porque creemos que es una de las bases fundamentales, una de las piezas que sí tienen que servir para crear esas 'defensas de Stalingrado', en el tema de población, cuando estamos muriendo poco a poco, hay que ir poniendo barrera a barrera. En nuestra primera barrera, nuestra más importante línea de contención, precisamente, tiene que girar en todo el sector agroalimentario. Y por eso trabajamos mucho con ellos, mucho en el sector del vino, son muy conocidos nuestros cursos del vino, con el sector de la leche, del queso, del lechazo. Estamos muy vinculados a todas esas cosas y no se conoce el contenido, y es lo realmente es importante para el sostenimiento de la provincia. Muchas de las cosas que apuntamos al final no llegan a los sitios de poder adecuados para que puedan darle funcionamiento a esas ideas.

Ponemos en valor la investigación, y en los últimos años lo hemos potenciado, no solo la formación. Somos un centro puntero en las áreas en las que estamos investigando, que son aspectos poco trabajados por las universidades presenciales, y que, sin embargo, son vitales en una provincia como la nuestra. También trabajamos mucho en la tercera pata, que tiene que tener cualquier universidad, que es la transferencia del conocimiento, no solo a través de la divulgación del conocimiento científico, no solo a través de los grados y carreras que impartimos, no solo a través de los cursos de extensión, sino de muchas otras formas hacemos transferencia del conocimiento con múltiples publicaciones de nuestros investigadores en multitud de campos.

"Nuestros titulados tienen prestigio porque los títulos cuestan mucho esfuerzo. No es gratis"

P.- Y para terminar, ¿qué le diría a aquellos que están pensando en matricularse en la UNED de Zamora?

R.- Primero que cuando uno tiene un sueño tiene que perseguirlo. Eso es lo más importante. Y que nosotros somos el camino perfecto en la mayor parte de los supuestos para poder desarrollar esos sueños. Pero los sueños hay que llevarlos controlados. Entonces, les pedimos que no renuncien a su sueño, que se acerquen a nuestros centros, y que se informe antes de matricularse, que sea muy prudente si no nos conoce. Si conoce ya nuestra metodología, él sabrá lo que tiene que hacer. Pero si no conoce nuestra metodología, si es la primera vez que se acerca a esta universidad, que tenga en cuenta que somos una universidad diferente. Muy difícil. Nuestros titulados tienen prestigio porque los títulos cuestan mucho esfuerzo. No es gratis. Hay que hacer mucho esfuerzo. Pero hay premio si se sabe lo que hace y es asesorado en este primer momento. Tiene que empezar por conocer nuestra metodología que es distinta, pero sumamente eficaz, por eso hay que conocerla y requiere tiempo. El primer año hay que ser muy prudente y es importantísimo que se pongan en contacto con el centro de Zamora, Benavente, Salamanca, con las aulas de Ciudad Rodrigo o de Béjar, de cualquier forma que contacten antes de matricularse. La matrícula la van a hacer online. Es importante que sepa que su sueño no es rápido. Aquí va a tener que ir poquito a poquito. Tiene que ir a su propio ritmo, al que él pueda ir. Y eso va a ser en función de sus circunstancias. No tiene que renunciar al resto de su vida porque si no, esto no le va a salir. Esto es difícil y requiere recomendaciones y colaboración.

