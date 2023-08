Zamora registra el primer caso de enfermedad hemorrágica epizoótica en una ganadería

El pasado 18 de agosto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hacía público un caso de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en una explotación de Cabañas de Sayago. Se trata del primer caso notificado en la provincia de Zamora y el tercero registrado en Castilla y León.

Así lo confirmaban los análisis del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), laboratorio nacional de referencia. Se trata de una enfermedad vírica infecciosa no contagiosa transmitida por mosquitos de la especie culicoides; pero que no se transmite a lo seres humanos.

Se trata de una enfermedad muy estacional, que se da con mayor frecuencia con las altas temperaturas, cuando prolifera más este insecto. Ese es precisamente el motivo por el que la enfermedad ha avanzado desde el sur al norte de España, creando especial inquietud en el sector.

De hecho, las organizaciones ganaderas de la Comunidad reclamaban el pasado mes de abril un protocolo o manual a la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Castilla y León sobre cómo debe actuar el profesional en el momento en que detecte los primeros síntomas de la EHE, tras los primeros casos detectados en el territorio.

También llamaron a la calma, recordando que y nunca antes del 10 de noviembre de 2022 se había detectado en la Unión Europea. España confirmó los primeros casos apenas unos días después, el 18 de noviembre.

Sobre las medidas a tomar con este ganado en Zamora, el Gobierno de España recuerda que no se establece ningún tipo de restricción con relación al movimiento o consumo de productos de estos animales (carne, leche, piel, etc.) ya que la EHE no es una enfermedad que afecte al ser humano. Pero sobre los movimientos nacionales, los animales y vehículos deben estar desinfectados para movimientos desde la zona afectada hacia zona libre, con ausencia de sintomatología en ganado bovino.

