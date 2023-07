Zamora Sí saca tres maniquíes a la calle para representar a una ciudadanía que "se mantiene callada y ciega"

Los candidatos de Zamora Sí al Congreso y Senado, Eloy Tomé y Rocío Ferrero, han hecho un llamamiento este martes desde la Plaza de Hacienda para pedir a los ciudadanos que "dejen el conformismo y empiecen a reivindicar lo que es suyo".

Una acción para la cual han sacado a la calle tres maniquíes con unos carteles en los que se podía leer: "Zamora no habla; Zamora no escucha y Zamora no ve". Además de una pancarta que ponía: "¿Muerte asegurada? Sigue votándolos".

El candidato al Congreso ha explicado que mediante esta acción reivindicativa intentan que los ciudadanos se vean reflejados y "abandonen el conformismo". Tres maniquíes que representan a los zamoranos: "Una ciudadanía que se mantiene callada y ciega a los problemas que estamos viviendo. Creo que tenemos que despertar del letargo en el que estamos sometidos porque no podemos seguir mirando para otro lado".

Además, también ha dedicado unas palabras a los candidatos al Congreso y Senado por Zamora que vuelven a repetir en las listas. Mencionaba a Maíllo, Antidio y al candidato de Vox, "que no es ni de la provincia".

Se preguntaba: "¿Qué van a entender estas personas de los problemas de verdad que estamos sufriendo los zamoranos?" y contestaba: "Absolutamente nada". Durante estos años, lamenta que han demostrado que "si hay que votar en contra de los intereses de la provincia y se tienen que plegar a las consignas de los partidos a los que deben su sueldo y asiento, lo van a hacer".

Por todo ello, Tomé ha mandado un mensaje muy claro a sus vecinos: "Si eres de Zamora, vives aquí y sientes que es tu tierra, la única opción para votar útil es Zamora Sí".

Sigue los temas que te interesan