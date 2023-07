La ONCE dedica su cupón a un festival muy zamorano

Presentación del cupón en honor a Little Ópera que se celebrará en Zamora del 2 al 6 de agosto

Este próximo 22 de julio, el cupón de la ONCE ‘da el do de pecho’ ya que está dedicado a la VIII Edición del Festival Little Ópera. Serán un total de cinco millones y medio los cupones que se van a difundir por toda España para un evento cultural que se va a celebrar del 2 al 6 de agosto en Zamora.

Han sido Cristoph Strieder, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, junto a Ismael Pérez, delegado de la ONCE en Castilla y León y Víctor López los encargados de presentar este cupón en un acto que ha tenido lugar en la sede del Ayuntamiento zamorano.

También han estado Rodrigo Gonzalo, el vicepresidente del Consejo Territorial ONCE, Anabel Martín, directora de la ONCE en Zamora y Conchi Moyano, la directora del festival.

El Festival Internacional de Ópera de Cámara llamado Little Ópera Zamora, ha alcanzado gran notoriedad. Está diseñado, tanto para los amantes de la ópera como para los que quieran conocer este género musical.

