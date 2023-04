Ángel Macías renuncia a presentarse a las elecciones a cambio de que el PP de Zamora absorba su programa

Por Zamora no se presentará a las elecciones municipales el próximo 28 de mayo de 2023. Su presidente, Ángel Macías ha cerrado un acuerdo con el candidato del PP a la Alcaldía de Zamora, Jesús María Prada para que este absorba parte de su programa electoral en sus propuestas de cara a los comicios.

El que fuera teniente del alcalde del Ayuntamiento de Zamora en la época dorada del Partido Popular con Antonio Vázquez, ha decidido "contribuir de manera diferente" a que la derecha zamorana obtenga la mayoría suficiente en la capital para poner fin al gobierno de Izquierda Unida.

El pacto al que han llegado Macías y Prada nace fruto de varias negociaciones donde el presidente de Por Zamora asegura que "nunca se habló de personas ni puestos", sino de integrar las ideas y propuestas de su partido en el futuro programa de gobierno de Jesús María Prada. "A veces es necesario echar un paso atrás para que Zamora dé un paso adelante", justificaba Macías, cuya formación apenas superó los 1.123 votos en 2019, y no obtuvo 5% necesario para obtener un concejal en el Ayuntamiento de Zamora.

Un movimiento político en la capital que tiene como resultado que Por Zamora tampoco vaya a concurrir en las municipales en ninguna otra localidad zamorana. Para Macías no sería "coherente" no presentar candidatura en la capital y sí en los municipios. Así que los miembros provinciales de su partido se irán reintegrando en las listas de otros partidos como Futuro o el propio Partido Popular, como es el caso de Berna Miguel, quien ganó las elecciones en Roales del Pan, pero no pudo gobernar por un acuerdo entre VOX y un tránsfuga del PSOE.

