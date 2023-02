Corriendo con el Corazón de Hugo reúne a 300 zamoranos en un cocido a favor de las enfermedades raras

La Diputación de Zamora, a través de Alimentos de Zamora, colabora en la celebración de la IV edición del Cocido Solidario, que ha reunido a 300 personas en el restaurante 'La Vinícola' del Hotel NH Zamora Palacio del Duero este domingo. Los beneficios de este evento son para la asociación Corriendo con el Corazón de Hugo.

Esta celebración solidaria ha tenido un alto obligado, durante dos años, debido a la pandemia. Por ello, esta IV edición del Cocido Solidario logró vender todos los billetes, con lo que se dieron cita para desgustar el cocido 300 personas. Los fondos de esta edición se han destinado para las enfermedades raras.

Raúl Vara, presidente de Alimentos de Zamora, agradeció la alta asistencia, la colaboración del Hotel, así como de la Diputación de Zamora, Caja Rural de Zamora y otras muchas empresas zamoranas que, entre todos, se ha logrado celebrar un importante Cocido Solidario.

Así, los beneficios de este evento irán destinados a las enfermedades raras, en la mayoría los enfermos son niños, para que tanto las asociaciones como las familias puedan hacer frente a los gastos, sobre todo en mantenimiento, fisioterapia y rehabilitación, para mejorar su calidad de vida.

El acto, respaldado por la Diputación de Zamora, ha contado con la colaboración de Alimentos de Zamora, a través de diferentes Denominaciones de Origen de la provincia y marcas de calidad. Para las elaboraciones, se ha utilizado IGP Garbanzo de Fuentesaúco y MG Chorizo Zamorano, MG Harina Tradicional Zamorana para el pan, y se ha maridado con vino DO Tierra del Vino de Zamora, DO Toro, DO Arribes y DOP Valles de Benavente.

Como colofón, al finalizar el banquete, se ha celebrado una rifa de diferentes productos aportados por comercios de la provincia y una serie de lotes de Exquisiteza y Alimentos de Zamora.

Cocido Solidario a favor de las enfermedades raras

Cocido Solidario a favor de las enfermedades raras

Sigue los temas que te interesan